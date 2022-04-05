Реформы в ветеринарии, разрушение строгой вертикали ветеринарной инспекции, ослабление ее надзорного функционала констатировали депутаты Мажилиса на правительственном часе. Результат, как говорится, налицо: заболеваемость, например, сибирской язвой сельхозживотных увеличилась в шесть раз.

Как напомнил заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев, Глава государства поручил до конца года принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии. В частности, по разграничению функций и полномочий между центром и регионами, цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных, подготовке кадров и повышению заработных плат ветеринарных врачей.

– Акцент на решение актуальных вопросов ветеринарии поставлен не случайно. Ветеринарная служба стоит на страже здоровья не только и не столько животных, а в конечном итоге – населения. Сегодня не редки случаи вспышек тех или иных болезней животных, что несет в себе, помимо прочего, большой экономический ущерб, негативно отражается на экспорте сельхозпродукции. От правильной организации работы ветеринарной службы, своевременного и качественного проведения ветеринарных мероприятий зависит продовольственная безопасность государства, – отметил вице-спикер.

Депутатам по обсуждаемой проблематике докладывал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, который перечислил причины сложившейся неблагополучной ситуации в ветеринарии страны. Так, отсутствует детальный функционал надзорных и реа­лизационных функций в части проведения обследования эпизоотических очагов, несвоевре­менное наложение карантина и ограничительных мероприятий акимами соответствующих территорий, что привело к ухудшению эпизоотической ситуации на мес­тах, особенно при установлении карантина. Имеются факты, когда наложение карантина затягивалось до 90 дней, соответственно, мероприятия по ликвидации очага осуществлялись несвоевре­менно, что приводило к распространению инфекции.

Сегодня у ветеринарных специалистов сельских округов отсутствуют полномочия по административному воздействию на владельцев скота. Эти функции могут выполнять ветеринарные инспекторы, которые находятся в районном центре.

Есть и конфликт интересов, и отсутствие действенного кон­троля при лицензировании ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции, что обусловило допуск к реализации некачественной продукции, а также факты фальсификации ветеринарных справок.

Еще одной важной проблемой стала неэффективная работа местных исполнительных органов по идентификации и проведению плановых вакцинаций. Это связано с высокой зависимостью акиматов от работы МСХ по закупу и поставке ветеринарных препаратов, бирок для проведения идентификации животных и систем забора проб крови. Длительность конкурсных процедур по их закупу, а также бюрократия при передаче их акиматам приводит к срыву сроков проведения идентификации и плановых ветеринарно-профилактических мероприятий, что обусловливает снижение ответственности.

В этой связи глава МСХ предлагает лишить КВКН государственных закупок ветеринарных препаратов и создать единого дистрибьютора.

– То есть специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качества, с прямым закупом ветеринарных препаратов у отечественных и зарубежных производителей. Эта практика очень хорошо работает на примере СК-Фармация, которая прямым закупом долгосрочно смогла улучшить ряд моментов собственного производства, – сказал он.

По его мнению, такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны.

– Мы готовы полностью весь закуп от комитета ветеринарного контроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране, – сказал Ербол Карашукеев.

Между тем председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Ерлан Барлыбаев констатировал: сегодняшняя ситуация в ветеринарии лишь следствие не слишком грамотных реформ в отрасли. Практически вся реа­лизационная деятельность по ветеринарии передана в ведение акиматов. Однако ветеринарные мероприятия на местах в основном ограничиваются проведением профилактики за счет выделенных бюджетных средств.

Сегодня инспекторы практически не спрашивают и не привлекают к ответственности за достоверность отчетов по незаразным болезням. Никто не занимается проведением биохимии крови для мониторинга состояния здоровья животных. А ведь это основа создания благоприятной эпизоотической обстановки. Поэтому в последние годы отмечается рост заболевае­мости острыми и хроническими инфекционными болезнями животных, передающимися человеку. Повсеместно отмечаются вспышки заболеваний бешенством и бруцеллезом, отсутствует положительная динамика в борьбе с этими заболеваниями.

К слову, программа по завозу импортного племенного поголовья скота также внесла свой «вклад» в эту статистику. Так, в страну были завезены такие заболевания, как инфекционный ринотрахеит, блютанг, нодулярный дерматит, болезнь Шмаленберга и вирусная диарея.

В целом депутаты отмечали необходимость поднять на качест­венно новый уровень деятельность ветеринарной инспекции, с одной стороны, повысив ее ответственность за эпизоотическую ситуацию, за состояние исполнения требований законов, а с другой – оснастив ее необходимыми материально-техническими ресурсами и специальными транс­портными средствами.

В настоящее время в Казах­стане функционируют 114 введенных в эксплуатацию в 2010–2012 годах ветеринарных лабораторий стоимостью 14,6 млрд тенге. Необходимо уделить особое внимание их работе и максимально использовать возможности. Нужно, подчеркивали мажилисмены, активно переходить к современным методам профилактики, диагностики и лечения заболеваний животных, соответственно оснащая для этого систему ветеринарии необходимыми нормативной и материально-технической базами. Вместе с тем следует взять под особый контроль качество применяемых в отечественной ветеринарии вакцин и препаратов.

При этом особое внимание должно быть обращено поддерж­ке отечественных производителей ветеринарных препаратов, использующих для изготовления вакцин и диагностикумов штаммы, циркулирующие в регионе, что крайне важно для повышения их эффективности.

Только за последние три года Казахстан приобрел у Российской Федерации 110,5 млн доз вакцин против ящура на сумму 7,8 млрд тенге, что составляет 35% от всех приобретенных вакцин. Стоимость вакцины от нодулярного дерматита крупного рогатого скота увеличилась на 43,5% по сравнению с 2019 годом и составила 2,1 млрд тенге в год за 9,0 млн доз.

– За последние три года закуп­лено ветеринарных препаратов на сумму 22,1 млрд тенге, из них 44,7% приходится на отечественную продукцию. В этой связи для повышения качества и доступнос­ти отечественных ветеринарных препаратов предлагается осуществлять приоритетное заключение долгосрочных контрактов с казахстанскими производителями ветеринарных препаратов, в том числе посредством государственного заказа, – считает Ерлан Барлыбаев.

Есть проблемы и в учете животных, а ведь это основной фактор эпизоотического благополучия и планирования развития животноводства. К примеру, по Мангыс­тауской области не все поголовье было внесено в единую базу сельхозживотных, вследствие чего возникла всем известная проб­лема с обеспечением кормами.

И еще один важный момент – сегодня как никогда ощущается острый дефицит ветеринарных специалистов. При этом сложилась парадоксальная ситуа­ция – в стране потребность в дополнительных кадрах составляет 810 человек. Из числа 1 283 выпускников 2021 года по специальности трудоустроены только 712 человек.

Депутаты считают, что помимо предлагаемой министерством меры по увеличению сельской квоты на ветеринарные специальности до 70%, необходимо пересмотреть проходной балл для сельской молодежи при поступлении в ВУЗы на гранты в сторону уменьшения для всех сельскохозяйственных, в том числе ветеринарных специальностей. И повысить зарплаты ветеринаров.

Депутаты подчеркнули – Казахстан является аграрной страной, и около половины объема валовой продукции сельского хозяйства приходится на долю животноводческой отрасли. Развитая ветеринарная служба – это продовольственная безопасность страны. И безопасность здоровья населения.