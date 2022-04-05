Свежий выпуск Ветеринария не на ветер 5 апреля 2022 г. 2:44 Тусупбекова Лаура Реформы в ветеринарии, разрушение строгой вертикали ветеринарной инспекции, ослабление ее надзорного функционала констатировали депутаты Мажилиса на правительственном часе. Результат, как говорится, налицо: заболеваемость, например, сибирской язвой сельхозживотных увеличилась в шесть раз. Как напомнил заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев, Глава государства поручил до конца года принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии. В частности, по разграничению функций и полномочий между центром и регионами, цифровизации процессов, автоматизации сбора и передачи данных, подготовке кадров и повышению заработных плат ветеринарных врачей. – Акцент на решение актуальных вопросов ветеринарии поставлен не случайно. Ветеринарная служба стоит на страже здоровья не только и не столько животных, а в конечном итоге – населения. Сегодня не редки случаи вспышек тех или иных болезней животных, что несет в себе, помимо прочего, большой экономический ущерб, негативно отражается на экспорте сельхозпродукции. От правильной организации работы ветеринарной службы, своевременного и качественного проведения ветеринарных мероприятий зависит продовольственная безопасность государства, – отметил вице-спикер. Депутатам по обсуждаемой проблематике докладывал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, который перечислил причины сложившейся неблагополучной ситуации в ветеринарии страны. Так, отсутствует детальный функционал надзорных и реализационных функций в части проведения обследования эпизоотических очагов, несвоевременное наложение карантина и ограничительных мероприятий акимами соответствующих территорий, что привело к ухудшению эпизоотической ситуации на местах, особенно при установлении карантина. Имеются факты, когда наложение карантина затягивалось до 90 дней, соответственно, мероприятия по ликвидации очага осуществлялись несвоевременно, что приводило к распространению инфекции. Сегодня у ветеринарных специалистов сельских округов отсутствуют полномочия по административному воздействию на владельцев скота. Эти функции могут выполнять ветеринарные инспекторы, которые находятся в районном центре. Есть и конфликт интересов, и отсутствие действенного контроля при лицензировании ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции, что обусловило допуск к реализации некачественной продукции, а также факты фальсификации ветеринарных справок. Еще одной важной проблемой стала неэффективная работа местных исполнительных органов по идентификации и проведению плановых вакцинаций. Это связано с высокой зависимостью акиматов от работы МСХ по закупу и поставке ветеринарных препаратов, бирок для проведения идентификации животных и систем забора проб крови. Длительность конкурсных процедур по их закупу, а также бюрократия при передаче их акиматам приводит к срыву сроков проведения идентификации и плановых ветеринарно-профилактических мероприятий, что обусловливает снижение ответственности. В этой связи глава МСХ предлагает лишить КВКН государственных закупок ветеринарных препаратов и создать единого дистрибьютора. – То есть специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качества, с прямым закупом ветеринарных препаратов у отечественных и зарубежных производителей. Эта практика очень хорошо работает на примере СК-Фармация, которая прямым закупом долгосрочно смогла улучшить ряд моментов собственного производства, – сказал он. По его мнению, такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны. – Мы готовы полностью весь закуп от комитета ветеринарного контроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране, – сказал Ербол Карашукеев. Между тем председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Ерлан Барлыбаев констатировал: сегодняшняя ситуация в ветеринарии лишь следствие не слишком грамотных реформ в отрасли. Практически вся реализационная деятельность по ветеринарии передана в ведение акиматов. Однако ветеринарные мероприятия на местах в основном ограничиваются проведением профилактики за счет выделенных бюджетных средств. Сегодня инспекторы практически не спрашивают и не привлекают к ответственности за достоверность отчетов по незаразным болезням. Никто не занимается проведением биохимии крови для мониторинга состояния здоровья животных. А ведь это основа создания благоприятной эпизоотической обстановки. Поэтому в последние годы отмечается рост заболеваемости острыми и хроническими инфекционными болезнями животных, передающимися человеку. Повсеместно отмечаются вспышки заболеваний бешенством и бруцеллезом, отсутствует положительная динамика в борьбе с этими заболеваниями. К слову, программа по завозу импортного племенного поголовья скота также внесла свой «вклад» в эту статистику. Так, в страну были завезены такие заболевания, как инфекционный ринотрахеит, блютанг, нодулярный дерматит, болезнь Шмаленберга и вирусная диарея. В целом депутаты отмечали необходимость поднять на качественно новый уровень деятельность ветеринарной инспекции, с одной стороны, повысив ее ответственность за эпизоотическую ситуацию, за состояние исполнения требований законов, а с другой – оснастив ее необходимыми материально-техническими ресурсами и специальными транспортными средствами. В настоящее время в Казахстане функционируют 114 введенных в эксплуатацию в 2010–2012 годах ветеринарных лабораторий стоимостью 14,6 млрд тенге. Необходимо уделить особое внимание их работе и максимально использовать возможности. Нужно, подчеркивали мажилисмены, активно переходить к современным методам профилактики, диагностики и лечения заболеваний животных, соответственно оснащая для этого систему ветеринарии необходимыми нормативной и материально-технической базами. Вместе с тем следует взять под особый контроль качество применяемых в отечественной ветеринарии вакцин и препаратов. При этом особое внимание должно быть обращено поддержке отечественных производителей ветеринарных препаратов, использующих для изготовления вакцин и диагностикумов штаммы, циркулирующие в регионе, что крайне важно для повышения их эффективности. Только за последние три года Казахстан приобрел у Российской Федерации 110,5 млн доз вакцин против ящура на сумму 7,8 млрд тенге, что составляет 35% от всех приобретенных вакцин. Стоимость вакцины от нодулярного дерматита крупного рогатого скота увеличилась на 43,5% по сравнению с 2019 годом и составила 2,1 млрд тенге в год за 9,0 млн доз. – За последние три года закуплено ветеринарных препаратов на сумму 22,1 млрд тенге, из них 44,7% приходится на отечественную продукцию. В этой связи для повышения качества и доступности отечественных ветеринарных препаратов предлагается осуществлять приоритетное заключение долгосрочных контрактов с казахстанскими производителями ветеринарных препаратов, в том числе посредством государственного заказа, – считает Ерлан Барлыбаев. Есть проблемы и в учете животных, а ведь это основной фактор эпизоотического благополучия и планирования развития животноводства. К примеру, по Мангыстауской области не все поголовье было внесено в единую базу сельхозживотных, вследствие чего возникла всем известная проблема с обеспечением кормами. И еще один важный момент – сегодня как никогда ощущается острый дефицит ветеринарных специалистов. При этом сложилась парадоксальная ситуация – в стране потребность в дополнительных кадрах составляет 810 человек. Из числа 1 283 выпускников 2021 года по специальности трудоустроены только 712 человек. Депутаты считают, что помимо предлагаемой министерством меры по увеличению сельской квоты на ветеринарные специальности до 70%, необходимо пересмотреть проходной балл для сельской молодежи при поступлении в ВУЗы на гранты в сторону уменьшения для всех сельскохозяйственных, в том числе ветеринарных специальностей. И повысить зарплаты ветеринаров. Депутаты подчеркнули – Казахстан является аграрной страной, и около половины объема валовой продукции сельского хозяйства приходится на долю животноводческой отрасли. Развитая ветеринарная служба – это продовольственная безопасность страны. И безопасность здоровья населения.