Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz

Продажа шла через онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставка потребителям – через курьерские службы.

«Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение. В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта. Было изъято более 155 тыс вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге. В целях конфискации наложен арест на 3 автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге. Организатор преступной группы помещен под стражу», – сказано в информации.

Там же добавили, что вейпы активно распространялись среди подростков и студентов. Это представляет серьёзную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Расследование продолжается. С начала года в Казахстане пресечено 28 фактов незаконного оборота электронных систем потребления, изъято свыше 291 тыс единиц продукции.

Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, согласно которому ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них отнесены к уголовным правонарушениям.