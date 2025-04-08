Молодёжь Жанаозена решила не ждать чьей-то инициативы, а взять дело в свои руки и вдохновить других

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» активисты городского молодёжного ресурсного центра организовали масштабный субботник, на деле показав, что любовь к природе начинается с поступков, сообщает Kazpravda.kz по информации пресс-службы акимата города

«Любить природу нужно не только словами, но и делом», — говорят ребята, которые убирали улицы и дворы, делая город чище и уютнее.

Акция прошла под лозунгом: «Не будь равнодушным. Не оставляй мусор. Чистый город — в наших руках!»

Финальной точкой стал короткий, но очень сильный видеоролик, снятый участниками. В нём они обращаются к жителям города с призывом начать с себя и сохранить окружающую среду для будущих поколений.

«Мы верим, что даже один человек может вдохновить других. Главное — не оставаться в стороне», — говорят организаторы.

Молодёжь Жанаозена уверена: если каждый проявит сознательность — завтра мы будем жить в городе, которым можно гордиться.