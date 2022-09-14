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Президент , Общество
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане

В столице Казахстана, во Дворце независимости, состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz.

Главная тема VII съезда, который будет проходить 14-15 сентября в Нур-Султане, – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

В рамках съезда запланированы 4 секционных заседания: «Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире», «Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия», «Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму», «Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины».

Межрелигиозный форум собрал свыше 100 делегаций из более чем 50 стран мира. И, надо сказать, VII съезд стал самым представительным с точки зрения участия духовных лидеров. Впервые в его работе принимает участие Папа Римский. В числе высоких гостей также Верховный имам Аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб, лидеры иудаизма, буддизма, представители даосизма, синтоизма и других религий.

В работе форума наряду с духовными лидерами принимают участие руководители ООН, ОБСЕ, ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ, Всемирной исламской лиги и других международных организаций.

Аккредитацию на мероприятие прошли представители свыше 200 иностранных и более 300 казахстанских СМИ.

В рамках съезда планируется принятие итогового документа – декларации, которая будет отражать позицию участников форума по укреплению межцивилизационного и межрелигиозного диалога, а также по актуальным вопросам глобального развития.

Прямую трансляцию съезда можно смотреть на сайте Акорды и официальном акаунте в Facebook.

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