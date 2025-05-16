VIII выставка «Ulttyq ónim» открылась в Астане

Столица,Потребительский рынок
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350 производителей со всех регионов Казахстана представили свою продукцию на выставке

Фото: пресс-служба правительства РК

На восьмой по счету ежегодной выставке, стартовавшей на базе Международного выставочного центра EXPO, казахстанские производители представили тысячи видов товаров  в самых разных отраслях: пищевой, легкой, химической промышленности, машиностроении, производстве оборудования, ювелирных изделий и других товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Все предприятия экспозиции получили финансовую и другие меры поддержки от Фонда «Даму» – ключевого финансового института страны по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Восьмая по счету выставка Ulttyq ónim – это лучшее доказательство и демонстрация развития отечественного предпринимательства. Наши производители укрепляют позиции внутри страны, выходят на экспорт, становятся узнаваемыми брендами за рубежом. И господдержка малого и среднего бизнеса будет только усиливаться. В этом году мы взяли курс на ускоренное развитие реального сектора экономики. Государство объявило открытый заказ на инвестпроекты МСБ в таких приоритетных сферах как информационные технологии, логистика, туризм, производство продуктов питания, строительных материалов, машиностроение, легкая и химическая промышленность. Эти направления получат всестороннюю поддержку», — подчеркнул на открытии выставки заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

На выставке представлены такие востребованные товары как:  кухонные плиты, вентиляционное, медицинское оборудование, трансформаторы, комбикорма, чемоданы, текстиль, стройматериалы,   антисептики, одежда, обувь и многие другие. Один из участников – ТОО «Производственный комплекс «Аврора», производитель  дезинфицирующих и моющих средств, работает на рынке уже 15 лет. Ассортимент включает более 40 видов косметической продукции, 55 наименований бытовой химии и свыше 80 позиций дезинфицирующих средств.

«Основной акцент при производстве своей продукции мы делаем на эффективность, безопасность и доступность.  Лучше всего у нас покупают средства для мытья посуды, жидкое мыло, бытовую химию для мойки стекол, кухни и стирки. Постоянно обновляем линейку: среди новинок  аромадиффузоры для дома и офиса, есть широкий выбор средств для детей под брендом Booboo. Наша продукция широко представлена в торговых сетях Казахстана, на маркетплейсах и в ближнем зарубежье»,  — отметил региональный директор ТОО «Производственный комплекс «Аврора» Ермек Еркынов.

В 2024 г. на реализацию программ поддержки бизнеса Правительство через инструменты субсидирования и гарантирования холдинга «Байтерек» выделило 336 млрд тенге. Господдержку получили 29,5 тыс. проектов на общую сумму кредитов 1,7 трлн тенге, включая 2,7 тыс. проектов по льготному кредитованию на сумму кредитов 254 млрд тенге. Данные меры позволили создать 9,7 тыс. рабочих мест, выпустить продукцию на сумму 25,4 трлн тенге и обеспечить поступление 1,7 трлн тенге налогов. В результате доля занятых в секторе МСБ достигла 48% населения в 2024 г., а вклад в ВВП страны составил почти 40%.

#выставка #производители #Ulttyq ónim

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