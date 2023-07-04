"Никакого дефицита ГСМ не будет" – Смаилов об аварийной остановке АНПЗ

По поручению главы государства создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии в западных регионах Казахстана.

Фото пресс-службы Правительства РК

Вопрос устранения последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей накануне в западных регионах Казахстана, вне повестки рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как доложил заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов, накануне во второй половине дня из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка Атырауского НПЗ.

«В результате отключения электроснабжения все технологические установки АНПЗ были безопасно остановлены. Для предотвращения аварийной ситуации и обеспечения безопасности персонала, согласно алгоритму ликвидации аварий, углеводородный газ со всех установок был направлен на факел», – сказал Даулетжан Хасанов.

По его словам, ночью, сразу после возобновления подачи электроэнергии, завод начал отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. В резервуарах АНПЗ на сегодняшний день имеется 26 тысяч тонн автобензинов, 33 тысячи тонн дизтоплива, 1 200 тонн сжиженного нефтяного газа.

В целом же по стране запасы бензина АИ-92 и дизельного топлива имеются в объеме месячного потребления, АИ-95 – двухнедельного потребления.

«Даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт до 20 июля, а Шымкентский НПЗ частично остановлен для работ на установке каталитического риформинга, отгрузка нефтепродуктов с заводов не прекращается. По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок АНПЗ на стабильный режим. До конца недели завод планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов», – отметил Даулетжан Хасанов.

С докладами о принятых мерах также выступили председатель правления компании KEGOC Каныш Молдабаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время энергоснабжение восстанавливается, на АНПЗ технологических нарушений не выявлено. Своевременно были приняты меры безопасной остановки завода. В настоящее время он восстанавливает свою деятельность, как и другие предприятия.

«Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем», – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что по поручению главы государства уже создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии. Ее работу возглавил премьер-министр.

«Виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, полностью обеспечить электроэнергией потребителей», – отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем премьер-министр поручил акимату Мангистауской области принять меры по запуску и модернизации действующего оборудования энергокомбината, Минэнерго совместно с KEGOC – обеспечить надлежащую работу западного энергоузла, Минэнерго совместно с МВД и АЗРК – пресекать факты спекуляции и создания искусственного дефицита ГСМ.

Напомним, 3 июля 2023 года из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Сейчас подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод восстановлена.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки привести эти предприятия в рабочее состояние.