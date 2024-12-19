Осуждены организаторы преступной схемы регистрации авто в Акмолинской области

Коррупция , Суд , Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Их посадили на срок от 2,5 до 5 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В ходе расследования был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств. Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге.

Двое виновных привлечены к уголовной ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет.

Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных — квартиры в городах Астана и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по противодействию экономическим преступлениям, направленным на уклонение от уплаты налогов и сборов, и призывает граждан сообщать о любых фактах подобных правонарушений.

«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», - добавили в агентстве.

#АФМ #суд #приговор #транспорт #авто #регистрация

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