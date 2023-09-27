Visit Alatau

Общество
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Асет Калымов

В Алматинской области осуществляется проект по установке навигационной системы, направляющей туристов к главным достопримечательностям.

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В нынешнем Послании Главы государства отмечена необходимость осуществления прорывных проектов в экономике, в том числе в сфере туризма. Как подчеркнул Президент, нужно в полной мере задействовать туристический потенциал нашей страны. Ведь пока, к сожалению, в этой важной отрасли нет значимых успехов, мы отстаем от других государств.

К примеру, по данным акимата Алматинской области, за восемь месяцев текущего года регион принял 11,8 тыс. зарубежных гос­тей (сегмент въездного туризма), что микроскопически мало, если сравнивать с показателями ведущих туристических держав. В то же время внутренний туризм вырос на 13%, до 1,1 млн человек. Основная доля приходится на побережье Капшагайского водо­хранилища, куда ежегодно летом устремляется многотысячный поток отдыхающих из Алматы.

Вместе с тем, по оценкам отечест­венных туроператоров, именно Алматинская область является флагманом туристичес­кой сферы Казах­стана. Богатый природный ланд­шафт региона включает удивительные по красоте горы, еловые массивы, альпийские луга. Есть немало уникальных исторических памятников.

По данным системы eQonaq, Алматинская область занимает третье место в республике по числу посетителей, уступая лишь Алматы и Астане. За короткий срок сумма налога Bed tax, собранного с иностранных турис­тов, увеличилась с 68,2 тыс. тенге до 3,1 млн.

Одна из ключевых задач местных властей – развитие инфраструктуры национальных природных парков «Иле-Алатау», «Шарын», «Көлсай көлдері». Здесь уже обус­троены современные визит-центры, смотровые площадки. В близлежащих селах растет число гостевых домов, гостиниц, ресторанов. Местные жители предоставляют туристам различные услуги, в том числе конные прогулки, катание на катамаранах.

Совсем недавно, в середине сентября, здесь начали устанавливать навигационную систему, ведущую к популярным туристским локациям. Всего на территории региона планируется разместить около 40 информационных баннеров, показывающих дорогу к озерам Кольсай, Кайын­ды, Иссык, Чарынскому каньону, плато Ассы, древнему городищу Талхиз, заповеднику «Таңбалы» и другим достопримечательностям.

Как отмечают в областном управлении туризма, основная цель при этом – обеспечить доступ гостей к туробъектам и удобное их перемещение по незнакомой местности. Свою роль в динамике роста турпотока в регион должны сыграть маркетинговые кампании, проведенные в Китае и Южной Корее, видеоролики на телеканале BBC, международные фестивали и форумы в областном цент­ре Конаеве, участие в которых приняли сотни туроператоров и журналистов из стран Европы, Америки и Азии.

В числе других планов – создание новых туристических марш­рутов общей протяженностью 337 км, установка ночной подсветки скал и пешеходных троп в заповеднике-музее «Таңбалы», а также в урочище Тамгалы Тас, что на берегу реки Или.

Специалисты провели инвентаризацию гостиниц и баз отдыха во всех девяти районах области и в Конаеве. Как выяснилось, в регионе насчитывается 511 туристических объектов, что вдвое больше данных Национального бюро статистики (241).

По словам руководителя управления туризма Алматинской области Айбара Теменова, своеоб­разным путеводителем на перспективу стал генеральный план развития туристичес­кой отрасли на 2023–2026 годы, разработанный с привлечением как профессио­налов из научной среды и респуб­ликанских институтов, так и творческой молодежи. Это не просто документ – он определяет цели, задачи и этапы оптимизации туристической деятельности между районами и реализации государственной политики в данной сфере.

Основной акцент сделан на соз­дание новых концептуальных продуктов. Это подразумевает не только маркетинговое продвижение, но и развитие инфраструктуры. Помимо генплана создан проект «дорожной карты», учитывающий особенности и туристический потенциал каждого района Алматинской области. В результате выявлены краткосрочные тенденции развития туристичес­кого рынка, обозначены конкретные шаги, которые должны предпринять акимы районов для достижения поставленных целей.

Все эти инициативы, начиная с создания туристического кластера до запуска бренда Visit Alatau, направлены на формирование положительного имиджа регио­на как на внутреннем, так и на внешнем туристическом рынках.

#проект #туризм #навигация #достопримечательности

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