Visit Alatau Общество 27 сентября 2023 г. 2:30 5 Асет Калымов В Алматинской области осуществляется проект по установке навигационной системы, направляющей туристов к главным достопримечательностям. фото автора В нынешнем Послании Главы государства отмечена необходимость осуществления прорывных проектов в экономике, в том числе в сфере туризма. Как подчеркнул Президент, нужно в полной мере задействовать туристический потенциал нашей страны. Ведь пока, к сожалению, в этой важной отрасли нет значимых успехов, мы отстаем от других государств. К примеру, по данным акимата Алматинской области, за восемь месяцев текущего года регион принял 11,8 тыс. зарубежных гостей (сегмент въездного туризма), что микроскопически мало, если сравнивать с показателями ведущих туристических держав. В то же время внутренний туризм вырос на 13%, до 1,1 млн человек. Основная доля приходится на побережье Капшагайского водохранилища, куда ежегодно летом устремляется многотысячный поток отдыхающих из Алматы. Вместе с тем, по оценкам отечественных туроператоров, именно Алматинская область является флагманом туристической сферы Казахстана. Богатый природный ландшафт региона включает удивительные по красоте горы, еловые массивы, альпийские луга. Есть немало уникальных исторических памятников. По данным системы eQonaq, Алматинская область занимает третье место в республике по числу посетителей, уступая лишь Алматы и Астане. За короткий срок сумма налога Bed tax, собранного с иностранных туристов, увеличилась с 68,2 тыс. тенге до 3,1 млн. Одна из ключевых задач местных властей – развитие инфраструктуры национальных природных парков «Иле-Алатау», «Шарын», «Көлсай көлдері». Здесь уже обустроены современные визит-центры, смотровые площадки. В близлежащих селах растет число гостевых домов, гостиниц, ресторанов. Местные жители предоставляют туристам различные услуги, в том числе конные прогулки, катание на катамаранах. Совсем недавно, в середине сентября, здесь начали устанавливать навигационную систему, ведущую к популярным туристским локациям. Всего на территории региона планируется разместить около 40 информационных баннеров, показывающих дорогу к озерам Кольсай, Кайынды, Иссык, Чарынскому каньону, плато Ассы, древнему городищу Талхиз, заповеднику «Таңбалы» и другим достопримечательностям. Как отмечают в областном управлении туризма, основная цель при этом – обеспечить доступ гостей к туробъектам и удобное их перемещение по незнакомой местности. Свою роль в динамике роста турпотока в регион должны сыграть маркетинговые кампании, проведенные в Китае и Южной Корее, видеоролики на телеканале BBC, международные фестивали и форумы в областном центре Конаеве, участие в которых приняли сотни туроператоров и журналистов из стран Европы, Америки и Азии. В числе других планов – создание новых туристических маршрутов общей протяженностью 337 км, установка ночной подсветки скал и пешеходных троп в заповеднике-музее «Таңбалы», а также в урочище Тамгалы Тас, что на берегу реки Или. Специалисты провели инвентаризацию гостиниц и баз отдыха во всех девяти районах области и в Конаеве. Как выяснилось, в регионе насчитывается 511 туристических объектов, что вдвое больше данных Национального бюро статистики (241). По словам руководителя управления туризма Алматинской области Айбара Теменова, своеобразным путеводителем на перспективу стал генеральный план развития туристической отрасли на 2023–2026 годы, разработанный с привлечением как профессионалов из научной среды и республиканских институтов, так и творческой молодежи. Это не просто документ – он определяет цели, задачи и этапы оптимизации туристической деятельности между районами и реализации государственной политики в данной сфере. Основной акцент сделан на создание новых концептуальных продуктов. Это подразумевает не только маркетинговое продвижение, но и развитие инфраструктуры. Помимо генплана создан проект «дорожной карты», учитывающий особенности и туристический потенциал каждого района Алматинской области. В результате выявлены краткосрочные тенденции развития туристического рынка, обозначены конкретные шаги, которые должны предпринять акимы районов для достижения поставленных целей. Все эти инициативы, начиная с создания туристического кластера до запуска бренда Visit Alatau, направлены на формирование положительного имиджа региона как на внутреннем, так и на внешнем туристическом рынках. #проект #туризм #навигация #достопримечательности