Вице-премьер поручил найти инвесторов строительства новых сахарных заводов

Сельское хозяйство , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Действующие мощности сахарных заводов уже с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы уборки и переработки сахарной свеклы в текущем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Государственная поддержка в виде субсидий, налоговых льгот, предоставления земельного участка с готовой инфраструктурой, доступа к льготным кредитным ресурсам будет оказана инвесторам, желающим построить сахарные заводы в Казахстане.

В соответствии с государственной политикой по увеличению объемов выращивания и переработки сахарной свеклы, в 2024 году площадь посевов увеличена до 25,2 тыс. га, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом (13,4 тыс. га). Ожидаемый валовый сбор сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях составит 1,1 млн тонн с урожайностью 436 центнеров, что почти вдвое превышает прошлогодний результат.

Действующие мощности сахарных заводов уже сейчас с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы.  Мощность переработки у Коксуского сахарного завода – 250 тыс. тонн, Аксуского – 350 тыс. тонн, Меркенского – в районе 200-300 тыс. тонн. Удлинив срок переработки сырья, заводы смогут в этом году осилить прогнозируемый объем урожая в 1,1 млн тонн. Этот объем позволит произвести порядка 120-130 тыс. тонн свекловичного сахара. При этом ежегодная потребность страны составляет 550 тыс. тонн, из которых около 300 тыс. тонн – это нужды жителей.

«Переход на полное самообеспечение сахаром – наша стратегическая цель, это необходимо для повышения продовольственной безопасности и снижения импортозависимости. А для этого нужно довести мощности переработки свеклы до 3 млн тонн. Достичь результатов мы можем за счет модернизации действующих заводов – Меркенского и Таразского, и строительства новых предприятий. Государству нужны новые сахарные заводы, и мы готовы оказать заинтересованным инвесторам широкий спектр преференций: субсидии, налоговые льготы, земельный участок с готовой инфраструктурой, доступ к льготным кредитным ресурсам. Поручаю АО «Казахинвест» совместно с МСХ, акиматами и АО «НУХ «Байтерек» начать активную кампанию для привлечения инвесторов строительства новых сахарных заводов в стране», — заявил вице-премьер Жумангарин.   

 

#завод #инвесторы #сахар #свекла

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