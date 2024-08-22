Вице-премьер поручил найти инвесторов строительства новых сахарных заводов

Действующие мощности сахарных заводов уже с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы
В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы уборки и переработки сахарной свеклы в текущем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина
Государственная поддержка в виде субсидий, налоговых льгот, предоставления земельного участка с готовой инфраструктурой, доступа к льготным кредитным ресурсам будет оказана инвесторам, желающим построить сахарные заводы в Казахстане.
В соответствии с государственной политикой по увеличению объемов выращивания и переработки сахарной свеклы, в 2024 году площадь посевов увеличена до 25,2 тыс. га, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом (13,4 тыс. га). Ожидаемый валовый сбор сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях составит 1,1 млн тонн с урожайностью 436 центнеров, что почти вдвое превышает прошлогодний результат.
Действующие мощности сахарных заводов уже сейчас с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы. Мощность переработки у Коксуского сахарного завода – 250 тыс. тонн, Аксуского – 350 тыс. тонн, Меркенского – в районе 200-300 тыс. тонн. Удлинив срок переработки сырья, заводы смогут в этом году осилить прогнозируемый объем урожая в 1,1 млн тонн. Этот объем позволит произвести порядка 120-130 тыс. тонн свекловичного сахара. При этом ежегодная потребность страны составляет 550 тыс. тонн, из которых около 300 тыс. тонн – это нужды жителей.
«Переход на полное самообеспечение сахаром – наша стратегическая цель, это необходимо для повышения продовольственной безопасности и снижения импортозависимости. А для этого нужно довести мощности переработки свеклы до 3 млн тонн. Достичь результатов мы можем за счет модернизации действующих заводов – Меркенского и Таразского, и строительства новых предприятий. Государству нужны новые сахарные заводы, и мы готовы оказать заинтересованным инвесторам широкий спектр преференций: субсидии, налоговые льготы, земельный участок с готовой инфраструктурой, доступ к льготным кредитным ресурсам. Поручаю АО «Казахинвест» совместно с МСХ, акиматами и АО «НУХ «Байтерек» начать активную кампанию для привлечения инвесторов строительства новых сахарных заводов в стране», — заявил вице-премьер Жумангарин.