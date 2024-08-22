Вице-премьер поручил найти инвесторов строительства новых сахарных заводов

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В правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы уборки и переработки сахарной свеклы в текущем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Государственная поддержка в виде субсидий, налоговых льгот, предоставления земельного участка с готовой инфраструктурой, доступа к льготным кредитным ресурсам будет оказана инвесторам, желающим построить сахарные заводы в Казахстане.

В соответствии с государственной политикой по увеличению объемов выращивания и переработки сахарной свеклы, в 2024 году площадь посевов увеличена до 25,2 тыс. га, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом (13,4 тыс. га). Ожидаемый валовый сбор сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях составит 1,1 млн тонн с урожайностью 436 центнеров, что почти вдвое превышает прошлогодний результат.

Действующие мощности сахарных заводов уже сейчас с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы. Мощность переработки у Коксуского сахарного завода – 250 тыс. тонн, Аксуского – 350 тыс. тонн, Меркенского – в районе 200-300 тыс. тонн. Удлинив срок переработки сырья, заводы смогут в этом году осилить прогнозируемый объем урожая в 1,1 млн тонн. Этот объем позволит произвести порядка 120-130 тыс. тонн свекловичного сахара. При этом ежегодная потребность страны составляет 550 тыс. тонн, из которых около 300 тыс. тонн – это нужды жителей.