Вице-премьер поручил решить затянувшуюся проблему аграриев Актюбинской области

Местные фермеры еще в 2021 году закупили дождевальные машины для орошения полей, однако местный филиал «Казводхоза» до сих пор не обеспечил инфраструктуру для подачи воды из канала

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область вице-премьер Серик Жумангарин посетил Айтекебийский, Иргизский и Мартукский районы, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ, мерами по борьбе с саранчой и актуальными проблемами аграриев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В Айтекебийском и Мартукском районах на встречу с вице-премьером пришли руководители крестьянских хозяйств и сельхозпредприниматели. Глава крестьянского хозяйства Марлен Баймагамбетов поднял проблему местных фермеров, которые еще в 2021 году закупили дождевальные машины для орошения полей, однако местный филиал «Казводхоза» до сих пор не обеспечил инфраструктуру для подачи воды из канала. При этом фермерам нужно выплачивать кредиты.

Сразу на следующее утро Серик Жумангарин провел совещание со всеми заинтересованными сторонами, по итогам которого «Аграрной кредитной корпорации» было поручено провести реструктуризацию кредитов фермеров, приобретших дождевальные машины, а местному филиалу «Казводхоза» – в течение двух недель подвести воду фермерам.

В Иргизском районе, где уже активно проводят обработку полей от саранчи, вице-премьеру продемонстрировали работу дрона-обследователя. В отличие от БПЛА-опрыскивателя посевов, дрон-обследователь дает возможность получить точные данные о местонахождении саранчи, состоянии насекомых после обработки препаратами, новых отрождениях личинок и вегетативном состоянии культур, близ которых они находятся. Именно такие аппараты планирует в скором времени закупить Минсельхоз для специалистов Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов и фитосанитарных инспекторов в регионах.

В целом по Актюбинской области от саранчи планируется обработать 784,4 тыс. га. Из них 533,5 тыс. га – с земли, 250,9 тыс. га – с воздуха. Во все районы доставлены препараты, необходимые для химической обработки. Прибыла в помощь техника из Туркестанской области. Работы по химической обработке уже проводятся в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском, Уилском, Темирском, Шалкарском, Иргизском районах. На сегодня в области обработано свыше 11 тыс. га.