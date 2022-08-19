Фото пресс-службы Премьер-министра РК
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Вице-премьер посетил ярмарку детских товаров

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил первую столичную выставку-ярмарку детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По поручению Премьер-министра РК Алихана Смаилова Министерство торговли совместно с НПП «Атамекен» и акиматами регионов должны решать вопросы удержания цен на канцелярские товары, ранцы, обувь и другие школьные принадлежности с крупными торговыми центрами и рынками. Для этого будут организованы школьные ярмарки по сниженным ценам в областных и районных центрах, городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также выезд школьных автолавок в отдаленные села. Первая из них проходит на площадке Международного выставочного центра EXPO.

В ходе визита Ералы Тугжанов ознакомился с ассортиментом и стоимостью товаров, представленных на выставке-ярмарке.

«Kids EXPO. Балалар әлемі» – это первый крупный проект, позволивший объединить представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их родителей на одной площадке. Здесь в течение 5 дней порядка 100 участников из числа отечественных товаропроизводителей, компаний и крупных брендов реализуют свой товар.

Вице-премьер подчеркнул, что такие выставки-ярмарки весьма удобны родителям для подготовки своих детей к предстоящему учебному году и отметил, что представленный ассортимент реализуется по доступной цене.

Порядка 30 компаний предлагают свою продукцию по сниженным ценам до -30%. Их стенды отмечены специальным знаком.

На ярмарке можно не только приобрести школьные и детские товары, но и провести интересный досуг – для этого организованы специальные зоны и развлечения для детей. Здесь запланированы к проведению 18 информационных, 22 культурных и 22 спортивных мероприятий, а также 20 ART мастер-классов. Общее количество мероприятий - более 80.

За два дня работы выставки-ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» её посетило более 20 тыс. человек. Организаторы планируют проводить ярмарку на ежегодной основе.  

В ходе ознакомления с выставкой Ералы Тугжанов поручил государственным органам организовать во всех регионах ярмарки такого формата.

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