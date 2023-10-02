VIVAT, «ВIKEN»!

Культура
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Дина Боранбаева

В Талдыкоргане стартовал I Международный театральный фестиваль «ВIKEN», приуроченный к столетию народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой.

Почти на неделю Талдыкорган превратился в настоящий культурный центр страны, собрав профессионалов и любителей театрального искусства со всего Казахстана, а также из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Турк­менистана и Азербайджана. В числе почетных гостей фестиваля – народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов, генеральный секретарь международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Султан Раев, ряд заслуженных деятелей искусства и культурологов.

Всех участников и гостей I Международного театрального фестиваля «ВIKEN» тепло приветствовал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, адресовав поздравительное письмо, в котором подчеркнул особый вклад Бикен Римовой в развитие отечественной культуры.

– На театральных подмостках и в кино она мастерски воплощала образ любящей супруги, прекрасной матери, уважаемой бабушки и на протяжении долгих лет заслуженно была любимицей зрителей, – зачитал строчки поздравления Президента РК аким области Жетысу Бейбит Исабаев. – Также она является автором книг о жизни великих артистов. И в жизни, и в искусстве она стала примером для других. Не забывать труд добропорядочного, заслуженного деятеля нашего народа, рассказывать о ней – наш долг. Поэтому проведение международного фестиваля, имеющего познавательное и поучительное значение, настолько важно. Выражаю искреннюю благодарность выступающим артистам из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Подобные проекты, несомненно, укрепят культурно-духовные связи наших братских стран.

В церемонии открытия приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева, которая выделила особую важность и масштаб культурного события, отметив, что фестиваль «ВIKEN» – это прекрасная возможность увидеть потенциал каждой театральной труппы, раскрыть новые имена, наладить и укрепить взаимоотношения между творческими коллективами из разных стран. А имя этой великой актрисы в основе фестиваля – это особая гордость для всех нас, подчерк­нула Аида Балаева.

– Край Жетысу является родиной целого ряда известных личнос­тей, внесших вклад в становление государственности на казахских землях, повлиявших на формирование интеллигенции как общественного слоя, духовной опоры нации, – обратился к собравшимся генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. Отметим, что эта меж­дународная организация оказала содействие в проведении данного фестиваля. – Личность Бикен Римовой занимает особое место в культуре и искусстве. Уверен, что этот фестиваль даст возможность показать себя талантам из разных регионов Казахстана и других государств, а мы и впредь готовы поддерживать такие значимые, масштабные события.

Праздник искусства продолжил парад театров: 14 творчес­ких коллективов из шести стран прошли по красной дорожке, а зрители бурными аплодисментами встречали артистов, которые в течение пяти дней будут представлять на талдыкорганских подмостках свои лучшие постановки. В их числе и знаковая для Бикен Римовой «Енлик – Кебек» ее родного Казахского национального драматического театра им. М. Ауэзова.

Областной акимат к празднованию векового юбилея талантливейшей уроженки Каратальского района приурочил сразу несколько значимых событий, самым ярким и эмоциональным из которых стало открытие бронзовой скульптуры артистки. Отныне в холле нового здания Талдыкорганского драматического театра, имеющего 48-летнюю историю и почти половину этого времени носящего имя Бикен Римовой, гостей будет встречать неповторимая и такая родная улыбка гениальной актрисы.

Бронзовый бюст на мраморном постаменте общей высотой 2 м 70 см изготовлен на средства местного бюджета скульпторами Айдосом Буркитбаевым и Тимуром Ермуханбетовым. Возлагая цветы к новому памятнику, собравшиеся отметили невероятную «человечность» скульптуры, очень точно передающей внешнюю и внутреннюю красоту Бикен Римовой.

– Сегодня сбылась моя мечта, – не скрывая волнения, говорила ее дочь Меруерт Кусаинова, которая приняла самое активное участие в воплощении образа матери. – В старом здании театра стоял гипсовый бюст, глядя на который на праздновании 80-летия мамы я подумала: как было бы прекрас­но и достойно, если бы он был из бронзы… Сегодня я увидела, как ее любят на родине, что память о ней увековечена в таком прекрасном жизненном образе. Огромное спасибо акима­ту области за организацию этих мероприятий. Отдельно и бесконечно я благодарна всем, кто присутствует здесь, кто чтит память о моей маме.

Под эгидой юбилея в Талдыкоргане прошла конференция «Өнермен өрілген өмір», участники которой поделились как научными исследованиями, так и душевными воспоминаниями о многогранной личности, пос­вятившей искусству почти 60 лет своей жизни. У каждого из них – своя Бикен. Те, кому посчастливилось работать рядом с выдающейся артисткой, говорили о невероятном сочетании величайшего актерского таланта, когда только один взгляд мог передать бурю эмоций, и человеческой простоты, открытости и нескончаемой материнской любви ко всем окружающим. А те, кто знает ее лишь через воп­лощенные роли, число которых достигает 80, в очередной раз выразили восхищение ее умением не играть, а жить ролью, одинаково искренне и точно передавать первые чувства юной Енлик и терзания одиночества Гайни, разорвать душу в клочья образом Матери-Земли…

Отличали ее трудолюбие, преданность профессии и невероятная энергичность: бывали дни, когда спала она не больше четырех часов. А еще умела эта невероятной силы женщина достойно переживать любое горе и, оставляя личную боль за сценой, творить и радовать своего зрителя. Замечательная актриса, любящая супруга, заботливая мама, одаренный автор – она прекрасна в любой роли, единодушно подчеркивают участники юбилея. Безграничный – во всех смыслах этого слова – талант Бикен Римовой сделал ее настоящей народной артисткой, и любовь к ее творчеству передается уже из поколения в поколение.

– Мы выросли и воспитывались на ее фильмах, на ее ярких человечных образах, – отмечает гость из Туркменистана, художественный руководитель теат­ра им. Алп Арслана Хандурды Бердыев. – Бикен Римова была и остается кумиром миллионов людей в разных странах. Мы очень рады, что проводится такой фестиваль, что наши страны не теряют культурных связей, а, наоборот, укрепляют их. И образ великой актрисы здесь выступает той самой объединяющей силой.

Участники конференции приняли участие в презентации книги «Көктем қалпынан өзгермей қалған жан». Изданная решением совета президиума Объединения театральных критиков Казах­стана под редакцией Амангельды Мукана, она подробно и красочно раскрывает творческий и жизненный путь именитой актрисы театра и кино.

Завершится международный фестиваль «ВIKEN» 4 октября торжественным награждением лучших коллективов, определять которые будет профессиональное жюри из разных стран. В будущем же театральный праздник обещает стать доброй традицией, прославляющей память Бикен Римовой и открывающей дорогу новым талантам.

#фестиваль #«ВIKEN»

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