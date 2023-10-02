VIVAT, «ВIKEN»!
350
Дина Боранбаева
В Талдыкоргане стартовал I Международный театральный фестиваль «ВIKEN», приуроченный к столетию народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии Бикен Римовой.
Почти на неделю Талдыкорган превратился в настоящий культурный центр страны, собрав профессионалов и любителей театрального искусства со всего Казахстана, а также из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Азербайджана. В числе почетных гостей фестиваля – народный артист СССР и Казахстана Асанали Ашимов, генеральный секретарь международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Султан Раев, ряд заслуженных деятелей искусства и культурологов.