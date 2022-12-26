Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев совершил 25 зарубежных визитов в 14 стран, встретился и провел переговоры с главами 19 государств.

Фото пресс-службы президента РК

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала итоги деятельности Касым-Жомарта Токаева за 2022 год, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по данным Акорды, глава государства в уходящем году подписал 68 законов, 137 распоряжений, 422 указа, 4 508 служебных документов, 594 решения по обращениям физических и юридических лиц;

- направил 60 телеграмм, принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов 30 государств, провел 59 телефонных разговоров, 7 раз выступил с обращениями, 1 раз публично подписал конституционные законы;

- принял участие в 59 заседаниях и совещаниях, 31 мероприятии международного уровня, 298 раз провел приёмы и встречи;

- совершил ряд поездок по стране и за рубеж: 147 390 км пролетел на самолете, 238 часов 55 минут провел на борту самолета;

- 16 раз выезжал с рабочими поездками в регионы Казахстана, совершил 25 зарубежных визитов в 14 стран, встретился и провел переговоры с главами 19 государств.