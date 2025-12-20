Вкус Нового года

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Декабрь. За окном кружатся снежинки, дома уютно мурлыкает кот, забравшись к тебе, сидящей в старом кресле, и пахнет мандаринами. Не просто фруктами – чудом. В этих маленьких солнечных шарах будто поселил часть своей души Новый год. Они пробуждают детские воспоминания: звонкий смех мамы над «Иронией судьбы…», шуршание упаковочной бумаги, когда ты нашла подарок под елкой, тепло большой папиной ладони, когда ныряешь в нее лицом. Очищаешь мандарин – и время замедляется. Каж­дая долька – как обе­щание счастья, простое и настоящее.

фото автора

Мандарины – это не просто вкус детства. Это память. Густая, ароматная, теплая. Один только запах переносит в то самое утро, когда ты, в теплых колготках и шерстяном свитере, стоишь возле елки и читаешь родителям, застывшим в восхищении от любимой дочурки, стихотворение. Свет гирлянд отражается в стеклах, Дед Мороз уже, кажется, собирается войти, и Снегурочка с ним – держит в руках кульки с подарками. И ты знаешь: там обязательно есть мандарины. Они холодные с мороза, с тонкой, ароматной кожурой, под которой скрыт вкус праздника – терпкий, сладкий, неповторимый.

Папа всегда держал меня за руку, когда мы возвращались домой с утренника. Снег скрипел под сапогами, а в руке я сжимала свой самый важный трофей – бумажный пакет с конфетами и, конечно, мандаринами. Дома я первым делом доставала эти яркие, как солнце, плоды и складывала их в пирамидку на столе. Один – обязательно себе. Остальные – символ праздника, который нельзя было начинать без них.

Но мандарины – не только про детство. Им свойственна какая-то особенная философия. В них есть покой и уверенность, что все повторится, все вернется на круги своя. Каждый год, как только на прилавках появляются первые коробки с оранжевыми плодами, в душе зажигается тихий огонек предвкушения. Значит, скоро Новый год. Значит, снова можно резать бумажные снежинки, вешать игрушки на елку и снова, как когда-то давно, ощутить
счастье в самом прос­том – в аромате цитруса.

Интересно, как долго мандарины шли к своей роли главного праздничного символа? Когда-то, тысячу лет назад, в Китае их считали воплощением богатства и удачи. Пару мандаринов приносили в подарок, идя в гос­ти, как пожелание
счастья и достатка. Такой вот символизм. И кажется, в этом жесте было то самое чувство – делиться теп­лом, светом, вкусом жизни. Может, поэтому их полюбили и у нас: в них есть не показная роскошь, а скромное, искреннее чудо.

Мне кажется, мандарин – это лакмус настроения. Один покупает целый ящик – для семьи, для детей, чтобы смех звенел под потолком. Другой берет килограмм – для себя и любимого человека. А кто-то проходит мимо, думая, что все это ерунда, и, может быть, именно он больше всех нуждается в запахе мандарина, в этом простом напоминании: все будет хорошо. Потому что мандарины – про дом. Про тепло. Про жизнь, в которой все еще возможны чудеса.

Аромат мандарина особенный. Он не только пробуждает воспоминания, но и будто наполняет пространство светом. Психологи говорят, что он выводит из зимней апатии, помогает бороться с усталостью – и это правда. Но есть в нем нечто глубже, чем просто химия. Когда чистишь мандарин, эфирные масла щекочут ноздри, и, даже если за окном серо, кажется, будто в доме стало ярче.

Сейчас, когда взрослые объясняют детям, почему мандарины – символ Нового года, они рассказывают про Китай, про старину, про кораб­ли из Марокко, на которых плывут в дальние страны самые вкусные плоды. А я думаю: дело не только в истории. Просто мандарины дают нам то, чего не хватает зимой, – солн­це. Это маленькие оранжевые солнца, которые появляются тогда, когда дни самые короткие, а люди особенно нуж­даются в свете.

Каждый декабрь я снова покупаю мандарины – не по привычке, а по внут­ренней потребности. Складываю их в вазу, и дом наполняется тем самым запахом, от которого вдруг становится тепло, спокойно, по-домашнему. И в этот момент я снова маленькая – с утренником, снегом в варежке и мандаринами в пакете. И пусть прошли годы, пусть многое изменилось, но одно осталось неизменным: этот вкус. Вкус Нового года.

#детство #Новый год #мандарины

