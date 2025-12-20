Вкус Нового года
Декабрь. За окном кружатся снежинки, дома уютно мурлыкает кот, забравшись к тебе, сидящей в старом кресле, и пахнет мандаринами. Не просто фруктами – чудом. В этих маленьких солнечных шарах будто поселил часть своей души Новый год. Они пробуждают детские воспоминания: звонкий смех мамы над «Иронией судьбы…», шуршание упаковочной бумаги, когда ты нашла подарок под елкой, тепло большой папиной ладони, когда ныряешь в нее лицом. Очищаешь мандарин – и время замедляется. Каждая долька – как обещание счастья, простое и настоящее.