Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на выборах
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz.
"В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту. Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией. Президент Казахстана также поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником – Днем России", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Как сообщалось ранее, 70,76% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева на прошедших выборах Президента РК.