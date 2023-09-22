Вот уже в шестой раз в Байконыре отгремел красочный, веселый и познавательный фес­тиваль «Дружба народов», на котором нынче блистательно выступила делегация Кызыл­ординской области – творческие коллективы, спортивные, а также кулинарные команды этнокультурных центров.

В программу фестиваля вошли парад дружбы России и Казахстана, выставки-конкурсы декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и изобразительного искусства «Дружба народов – богатство народное», спортивные игры и конкурс блюд национальных кухонь «Из глубины веков».

С приветственными словами обратились к участникам фестиваля глава местной городской администрации Константин Бусыгин и специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

– В 2021 году Президент Казахстана наградил меня орденом «Дружбы», и я его надеваю только в этот день, в день нашего традиционного фестиваля, – поделился Константин Бусыгин. – Это не мой орден, это наш орден, это оценка нашего труда на пути обретения дружбы. Ведь дружба творит чудеса.

– Трудно переоценить значение дружеских отношений, совместных решений и мероприятий, единства мнений, – отметил и Кайрат Нуртай. – Вместе люди – сила, а дружба – двигатель прекрасных добрых дел!

Самой зрелищной частью праздника стал парад дружбы народов России и Казахстана, когда сотни людей в национальных костюмах прошли по площади города под этническую музыку в красочных колоннах. Кызылординскую область красиво и достойно представили славянский, немецкий, татарский и чеченский этнокультурные центры.

Также в рамках фестиваля можно было представить на суд его жюри творческие номера, но они должны были непременно демонстрировать народные традиции, костюмы, музыку, танцы, игры.

А выставки и конкурсы развернулись прямо на местном Арбате, и здесь можно было попробовать под сотню национальных блюд – от немецких домашних сосисок до русского ядреного кваса и узбекского плова с бараниной, а также поучаствовать в мастер-классах ремесленников.

– Это все было интересно, красиво, весело и патриотично, – рассказывает руководитель этнокультурного центра «Славяне» АНК Кызылординской области Галина Щербакова. – И мы весьма энергично и результативно выступили на фестивале. За участие в теат­рализованном представлении парада дружбы народов России и Казахстана получили диплом от организаторов праздника. Наши спортсмены в соревнованиях и эстафетах, прошедших в рамках фестиваля, заняли первое место. В конкурсе на самые вкус­ные национальные блюда мы заняли второе место и получили денежную премию. Но главное – мы станцевали в феерическом хороводе дружбы с сотнями людей. И это запомнится навсегда.