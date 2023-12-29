Вместо новогодних шаров – асыки, лянга, фигурки из глины, войлока, дерева и даже шашбау – украшения для волос

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Так украшать главный символ Нового года предлагает творческая семья Бейс­бековых. В частной арт-галерее «Алтын-Орда» 12 лет подряд устанавливают и наряжают четырехметровую елку, вокруг которой собираются детвора и взрослые.

 

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Приметой таких празднований стали казахские народные игры, конкурсы на знание национальных традиций и символов. В качестве награды победителям и участникам вручают сувениры, изготовленные в национальном стиле своими руками.

В этом году решили украсить елку в этностиле, тем самым сделав еще один шаг по популяризации казахской традиционной культуры и декоративно-прикладного искусства. Супруга, дети, снохи, зятья и внуки поддержали начинание и дружно включились в работу, изготовив украшения.

Из-под рук мастеров вышли персонажи казахского эпоса и сказочные герои, изделия-обереги, расписанные фигурки животных из глины, деревянные предметы мебели для юрты, женские украшения из металла, игрушки из войлока, асыки и лянга.

Глава семьи Болатбек Бейсбеков с суп­ругой Куляш Айдарбековой – живописцы, активно занимаются возрождением народного прикладного искусства. По их стопам пошли дети Берик, Венера, Арайлым и Акбота, невестка Мадина, зятья Бегайдар и Багдат, внучки Жибек и Нурай. У каждого из них – свое направление, позволяющее раскрыть богатство традиций и приемов казахских ремесленников. Отсюда и то разнообразие украшений, которым нашлось место на елке.

– Вышло, действительно, необычно и интересно, – считает Болатбек Бейс­беков. – Наша елка получилась не похожей ни на какую другую. Есть Президентская елка, есть елка акима, а у нас – елка Бейсбековых! Ну где еще можно увидеть в качестве украшений кебеже, ас-адалы и сундуки? Все эти предметы убранства юрты хоть и умещаются на ладони, имеют открывающиеся дверцы и крышки, являются точной копией тех, что использовали в быту наши предки.

Мини-сундуки, висящие на елке, еще и с сюрпризом. В них размещают подарки, служащие поощрением за активное участие в новогоднем празднестве. Для взрослых это могут быть авторские серебряные украшения, а для детей – сладости.

– Сегодня внуки уже прибегали ко мне – веселые, довольные, – рассказывает Болатбек Бейсбеков. – «Дедушка, там конфеты!» – кричат с порога. Хоть и видят сладкое каждый день, но интересно же найти такой сюрприз на елке. Все наши украшения – это символы. Например, сундуки обозначают богатство, благополучие в семье. А вот кебеже, в которых хозяйки хранили продукты, ассоциируется с изобилием. Кебеже мы вешаем на елку, чтобы дастархан в нашей семье был богатым, и никто не испытывал нужды. Тосек агаш – деревянная кровать – символ гостеприимства. Наш дом всегда открыт для гостей. Белые шашаки-бубенчики символизируют снежинки. Их мы тоже сделали своими руками.

Необычную елку украшают также игрушки ручной работы из керамики, жидкого камня, дерева, войлока, металла и кожи. У фигурок животных – овец, верблюдов, лошадей, коров – исторический подтекст, напоминающий о временах, когда предки казахов жили исключительно скотоводством.

Хоровод у такой елки не просто заряжает праздничным настроением, но и позволяет прикоснуться к народным традициям, проникнуться духом старины. Все это пробуждает желание узнать больше, ведь в народных традициях и обычаях ничего нет неслучайного, все окружено символами и загадками.

– Важно, чтобы дети во время любимого праздника не просто развлекались, но и узнавали что-то новое, чтобы знали свою историю и традиции, – убеж­ден Болатбек Бейсбеков. – Мы хотим, чтобы дети и взрослые, собираясь на Новый год, вспоминали или знакомились с казахскими обрядами, играми, традициями. Знали, как их предки жили в юртах, как вели хозяйство. Ведь сейчас не многие знают даже то, что правая сторона юрты была женской, а левая – мужской. Или возьмите игру в асыки, на которой выросло наше поколение. Сейчас уже не все дети знакомы с ней. Многие не знают, что такое лянга, насколько это увлекательная игра для подростков.

В том, что игрушки будут востребованы, Бейсбековы не сомневаются. И доказательство тому – войлочные игрушки, которые я смогла увидеть только на фотографиях. Оказалось, что их уже успели раскупить. По настоятельной просьбе покупателя даже пришлось снять весь набор с елки.

#праздник #семья #традиции #украшения #Новый год #этноёлка

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