Внимание – детям

В 2022 году в Казахстане будут расширены пакеты профосмотров детского населения.

Об этом на расширенном заседании коллегии МЗ РК по итогам деятельности за 2021-й и задачам на 2022 год сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

– 2022 год объявлен Пре­зидентом Годом детей. В рамках реализации мер по защите здоровья детей Министерством здравоохранения будет уделено особое внимание профилактике заболеваний, так как именно в детском возрасте закладываются основы здоровья и предпосылки будущих болезней взрослого населения. В настоящее время проводится работа по окончательному формированию пакетов услуг, внесение изменений в НПА и соответствующие расчеты по финансированию профосмот­ров, – сообщила Ажар Гиният.

Помимо этого, в рамках совершенствования школьной медицины будет внедрен новый стандарт, что позволит систематизировать подходы к профосмотрам школьников и усилить раннее выявление заболеваний ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, зрения.

Также в 2022 году будет расширен перечень лекарственных средств для лечения детей с орфанными заболеваниями. В перечень редких болезней включены пять новых. Претерпел изменения и список лекарств для их лечения, в него включены еще 19 препаратов.

Кроме того, находят решение проблемы по закупу незарегистрированных лекарственных средств. Ранее, согласно статье 246 кодекса, за счет средств местного бюджета могли закупаться лекарства, включенные в казахстанский национальный формуляр (КНФ), что ограничивало закуп незарегист­рированных лекарственных средств за счет местного бюджета. Поэтому в МЗ РК проработали изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», согласно которым была исключена норма по обязательному наличию препаратов в КНФ.

Еще одна новость, прозвучавшая из уст министра здраво­охранения, касается раннего выявления патологий у ребенка в период внутриутробного развития. Для этого в областных перинатальных центрах республики будут созданы отделения защиты плода.

– Планируется создание рес­публи­канского центра защиты плода и соответствующих отделений в областных перинатальных центрах. Также в 20 межрайонных больницах будут организованы родо­вспомогательные отделения третьего уровня перинатальной помощи. В целом в части организации методологического сопровождения будет усовершенствовано оказание медицинской помощи недоношенным новорожденным с последующим обеспечением катамнестического контро­ля, – дополнила Ажар Гиният.

Также министр здравоохранения сообщила о внедрении системы маркировки и отслеживания препаратов на лекарственном рынке Казахстана, о реабилитации онкобольных в рамках ОСМС, об оказании населению высокотехнологичной медпомощи и приоритетных направлениях развития ПМСП.