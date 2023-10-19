Вносим в старый, ждем новый

Депутаты, в целом поддержав новеллы, тем не менее подняли ряд проблем, не охваченных законопроектом. Профильные ми­нистры же считают, что торопиться не стоит, и просят отложить их решение в новом Налоговом кодексе, проект которого должен «зайти» в Парламент уже в декабре. Но мажилисмены возмущены тем, что декабрь не за горами, а ни одной буквы нового Налогового кодекса они еще не видели.

Итак, поправками предлагается не рассматривать доходом целевые накопления детей, направляемых из Национального фонда, доходы физического лица при прощении задолженности коллекторским агентством, микрофинансовой организацией. Также предлагается не рассматривать доходом физического лица материальную выгоду от экономии на стоимости товаров, работ, услуг при их приобретении за счет суммы, начис­ленной за ранее осуществленные покупки или полученные работы и услуги, не рассматривать в качестве дохода физического лица доход от прироста стоимости при реализации парковочного места, находящегося на территории Казахстана на праве собственности более года с даты регистрации права собственности.

Среди новелл – исключение дейст­вующего права банков второго уровня на уменьшение налогооблагаемого дохода по нотам Национального банка РК, исключение из компетенции Правительства определение в налоговых целях отдельных перечней приоритетных видов деятельности, разрешенных в специальных экономических зонах, ввиду определения таких перечней соответствующим государственным уполномоченным органом.

Также предлагается предоставлять налоговые льготы участникам и управляющим компаниям специальных экономических и индустриальных зон на определенные сроки по категориям, определить порядок и условия предоставления отсрочки по уплате государственной пошлины в судах, исчислять ставку платы за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 киловатт-час при использовании электрической энергии из собственных генерирующих установок.

Предлагается разрешить применять специальный налоговый режим субъектам малого бизнеса, занимающимся деятельностью по сбору и приему стеклопосуды, повысить ставку акцизов на пивоваренную продукцию с 79 до 90 тенге за литр, применять единовременное удержание и перечис­ление ИПН в бюджет с единовременной пенсионной выплаты для лиц, являющихся получателями пенсионных выплат по выслуге лет или из страховой организации.

В рамках налогового админис­трирования также вводится ряд нововведений. Так, предлагается исключить обязанности налогоплательщика по хранению в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книг учета наличных денег и товарных чеков, а также других чеков.

Депутат Константин Авершин между тем недоумевает по поводу того, почему надо вводить поправки в Налоговый кодекс в то время, как уже через полтора месяца должен быть новый кодекс.

– У депутатов очень много вопросов, особенно по итогам поездок по регионам. Настораживает тот факт, что до сих пор отсутствует концепция нового кодекса. Нет четкого плана, что будет меняться в налоговой политике. Мы не видели еще редакции проекта кодекса, хотя до внесения в Парламент Правительство должно обсудить его публично. К тому же планируется, что новый кодекс должен заработать с 1 января 2025 года. В этой связи у меня вопрос: когда будет внесен в Парламент проект нового кодекса и чем он будет концептуально отличаться от действующего? – спросил депутат.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров в свою очередь призвал депутатов не поддаваться чувству тревожности. По его мнению, важно неспешно, с чувством толка и расстановкой подойти к разработке нового документа.

– Здесь основной подход – это, как отметил Глава государства, усиление администрирования. Мы видим в администрировании большой потенциал в улучшении его, в том числе за счет дальнейшей цифровизации, что параллельно будет снижать теневую экономику. Цифровизация тотальная поможет практически до минимума, практически до нуля свес­ти в целом теневые платежи. И вообще, по нашему мнению, необходимо максимально переходить на безналичные платежи между юрлицами, – аргументировал он и приоткрыл завесу с будущего Налогового кодекса.

Как выяснилось, в его концепцию заложен ряд основных принципов. Это расширение налогооблагаемой базы, повышение транспарентности в соответствии с международными стандартами, так как РК планирует вступить в ОЭСР, и это будет касаться в том чис­ле перераспределения налоговой нагрузки на более высокодоходные отрасли посредством повышения НДС, введения налога на роскошь.

– В целом мы планируем облегчить Налоговый кодекс как для налогоплательщиков, так и для сбора налогов для органов госдоходов, – сказал Куантыров.

Однако депутат Азат Перуашев привел массу аргументов в пользу оперативности. По его мнению, в стране необходимо срочно вернуть освобождение от налогов дивидендов по ценным бумагам частных эмитентов на фондовом рынке, так как, по его мнению, прошлогоднее решение о введении налогов на дивиденды сдерживает инвестиции.

– Аналитики Halyq Finance при анализе чистого притока инвес­тиций констатировали их отток в прошлом году в 3,8 миллиарда долларов, а только за 1-й квартал текущего года – более 600 миллионов долларов. По государственным ценным бумагам и нотам Нацбанка до сих пор налоги не взимались, а инвесторы в реальную экономику уже платят. Получается, средства на госрасходы важнее, чем инвес­тиции в экономику? Это фактор, сдерживающий инвестиции, – сказал депутат.

По этому же принципу Перуашев предлагает освободить от ИПН инвестдоход от накоплений на пенсионных счетах граждан в ЕНПФ.

– Платежи в ЕНПФ являются обязательными, а по теории общест­венного договора обязательные платежи равнозначны налогам. Налог на обязательные платежи – это налог на налог. Средства ЕНПФ инвестируются в экономику, в период кризиса даже использовались для латания дыр в бюджете. Предлагаем освободить от ИПН и инвестдоход ЕНПФ, и сами пенсионные накопления. Они годами работали, создали прибавочную стоимость для экономики и бюджета, – сказал депутат.

Третий блок необходимых поправок связан с признанием сделок недействительными.

– Министр Алибек Куантыров призвал «не торопиться» и оставить многие вопросы на совести нового Налогового кодекса. Но признание сделок недействительными стало бичом для предпринимателей, и эту проблему нужно решать уже сегодня. Вместо тщательного изучения ситуации, выявления степени вины сторон налоговые органы находят сомнительную сделку и доначисляют налоги и пеню не на мошенника, а на добросовестного предпринимателя, причем нередко имевшего дело не с самим мошенником, а с контрагентом его контрагентов. При этом сомнительной сделкой налоговики считают не по факту уклонения от налогов, а на основании своего мнения, что у предприятия недостаточно работников или техники для выполнения такого контракта. То, что здание построено или товар в наличии, то есть фактическое исполнение сделки, – их не интересует, – возмутился Азат Перуашев.

Согласно повестке, Мажилис утвердил проведение в Астане третьей сессии Европейского регионального комитета (ЕРК) ВОЗ, ратифицировав соответствующее соглашение, согласно которому обязательством казахстанской стороны является организация проведения 73-й сессии ЕРК ВОЗ в Астане с 24 по 26 октября 2023 года. Соглашение подписано в Женеве 23 мая 2023 года.

И еще один документ рассмот­рели депутаты – поправки сенаторов по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, их выплат и использования, – с которым мажилисмены согласились. Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства.

Основной целью законопроекта является поддержка молодого поколения граждан Республики Казахстан и предоставление им возможности при достижении совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений. Представленные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений закона. Всего внесено 10 поправок, из них пять – редакционно-уточняющего, пять – юриди­ческого характера, предусматриваю­щие приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Республики Казахстан.

Так, в нормах Гражданского кодекса, регулирующих возврат банковских вкладов, и нормах Закона «О Государственной образовательной накопительной сис­теме», регулирующих отдельные банковские операции, исключено использование понятия «целевые накопления», так как целевые накопления могут находиться только на целевых накопительных счетах ЕНПФ. Также депутаты исключили дублирующие нормы, регламентирующие компетенцию единственного акционера – Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына». Кроме того, приведены в соответствие нормы Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан» в связи с прекращением действия Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Вместе с тем депутаты предложили в положениях, регламентирую­щих перевод неиспользованных средств целевых накоплений с последующим переводом на счета в ЕНПФ в долларах США, предус­мотреть конвертацию в тенге не на день перевода, а на момент перевода.

Напомним, законом предусмат­ривается отчислять 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. При этом дети и их опекуны не смогут досрочно снять эти средства, но в последующем получат право использовать деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.