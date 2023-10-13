Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску Х. о выселении из дома престарелой бабушки Т., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Престарелые супруги 30 лет назад построили общий жилой дом, вырастили в нем детей, внуков. По уговору дочери пенсионеры подарили свои доли в общем доме внуку Х.
При этом пенсионеры продолжают жить в спорном доме, оплачивать комуслуги, налоги.
На почве семейных конфликтов внук Х. обратился в суд с иском о выселении из дома бабушки и родного дяди со всеми совместно проживающими членами семьи.
Он мотивировал тем, что является законным и единственным собственником дома, а ответчики добровольно не освобождают жилище и не позволяют распоряжаться им.
Ранее решением суда бабушку и дядю выселили. Однако суд апелляционной инстанции в выселении отказал.
«Коллегия приняла во внимание, что спорный жилой дом ранее принадлежал престарелой Т. В 2015 году, совершив договор дарения, она лишилась единственного жилья.
Пенсионерка Т. имеет тяжелую степень нарушения слуха, страдает хроническими заболеваниями, состоит на диспансерном учете, наблюдается у кардиолога и других специалистов...
Коллегия, учитывая преклонный возраст Т., родственные отношения между ней и истцом, длительное проживание ответчика в спорном жилище, критерии разумности и справедливости, приняла решение об отказе в выселении бабушки из дома», – пояснили в суде.
Постановление апелляционного суда вступило в законную силу.