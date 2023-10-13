Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску Х. о выселении из дома престарелой бабушки Т., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Фото: Kazpravda.kz

Престарелые супруги 30 лет назад построили общий жилой дом, вырастили в нем детей, внуков. По уговору дочери пенсионеры подарили свои доли в общем доме внуку Х. 

При этом пенсионеры продолжают жить в спорном доме, оплачивать комуслуги, налоги.

На почве семейных конфликтов внук Х. обратился в суд с иском о выселении из дома бабушки и родного дяди со всеми совместно проживающими членами семьи.

Он мотивировал тем, что является законным и единственным собственником дома, а ответчики добровольно не освобождают жилище и не позволяют распоряжаться им.

Ранее решением суда бабушку и дядю выселили. Однако суд апелляционной инстанции в выселении отказал.

«Коллегия приняла во внимание, что спорный жилой дом ранее принадлежал престарелой Т. В 2015 году, совершив договор дарения, она лишилась единственного жилья.

Пенсионерка Т. имеет тяжелую степень нарушения слуха, страдает хроническими заболеваниями, состоит на диспансерном учете, наблюдается у кардиолога и других специалистов...

Коллегия, учитывая преклонный возраст Т., родственные отношения между ней и истцом, длительное проживание ответчика в спорном жилище, критерии разумности и справедливости, приняла решение об отказе в выселении бабушки из дома», – пояснили в суде.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу.

#суд #Актюбинская область #дом #жилье #семья

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