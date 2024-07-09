Внук получал пенсию своей умершей бабушки в Акмолинской области

В общей сложности им было присвоено более 4 млн тенге
За хищение пенсионных денег мошенник получил тюремный срок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области
В ходе проведенного анализа по вопросу пенсионного обеспечения установлено, что в 2021 году пенсионерка Е.Н., 1937 г.р., скончалась в селе Зеренда.
Родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, для личного обогащения, скрыл факт смерти от уполномоченных органов и пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты.
В общей сложности злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым причинив государству ущерб в крупном размере. По данному факту прокуратурой Зерендинского района начато досудебное расследование по статье «Мошенничество».
Приговором Зерендинского районного суда злоумышленник был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. В доход государства взыскана указанная сумма ущерба.