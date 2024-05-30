Внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей – Антикор

Коррупция
99
Гульмира Кунапия
корреспондент

В результате Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Агентство совместно с Минтуризма провело внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. В результате установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств.

На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности Минтуризма, на региональном уровне – в областных управлениях спорта и физической культуры.

«С 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)», – заявили в Антикоре. 

Как показал анализ, текущему положению способствует ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию госсредств.

Так, выявлен явный дисбаланс между финансированием спорта высших достижений и массового спорта. Бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге).

В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину.

Было отмечено  бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами (выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, осуществляют закуп спортивной экипировки и инвентаря из одного источника по завышенной стоимости, начисления «мертвым душам», завышенная оплата труда и двойное финансирование).

Есть неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО «Самрук-Қазына». Так, выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения.

За 6 лет (2018-2023 гг.) на финансирование 4 профклубов направлено 138 млрд тенге спонсорских средств АО «Самрук-Қазына» (ФК «Астана» – 50,1 млрд, ХК «Барыс» – 48,8 млрд, велокоманда «Astana Qazaqstan Team» – 31,5 млрд, БК «Астана» - 8 млрд).

Неэффективное управление спортивными сооружениями выразилось в том, что за последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций. В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 млрд тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений.

Под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта. С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 млрд тенге, из них выплачено 62 млрд тенге бюджетных инвестиций.

Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров.

«В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и т.д.).

Как показал анализ, причинами сложившейся ситуации являются «размытые» ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте», – отметили в Антикоре.

По итогам анализа, агентством Министерству туризма и спорта предложен комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.

В числе предлагаемых рекомендаций: установление приоритетов развития спорта; ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов; обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в т.ч. UEFA и FIFA; централизация финансирования спорта; ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте; исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований); ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию; создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.

#Спорт #нарушения #Антикор #финансирование

Популярное

Все
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки прошлого
Производственный парк строится в Туркестане
Какой должна быть взаимосвязь искусственного интеллекта и права?
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Семь километров ради будущего Арала
Дожди мешают земледельцам, но не отменяют посевную
Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской области
Строительство АЭС гарантирует устранение дефицита электроэнергии
Нужно учиться хорошему, отвергая все плохое
Паводок увеличил... жилую площадь
Корейский опыт цифровизации применят в Казахстане
О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте
Инвесторов из ОАЭ пригласили к сотрудничеству
Около 5 млрд тенге выделено Жезказгану на строительство коммуникаций
Ставки высоки: как изменятся правила игры для банковского сектора?
Пенсионные накопления: управлять самому или доверить государству?
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград
Символ труда и честности
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Астана и Париж «сверили часы»
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Экс-главу представительства крупной компании осудили в Аста…
Три года начисляла себе лишние деньги бухгалтер акимата в З…
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
Около 7 млн бюджетных тенге проиграл азартный бухгалтер в З…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]