Внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей – Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Агентство совместно с Минтуризма провело внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. В результате установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств.

На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности Минтуризма, на региональном уровне – в областных управлениях спорта и физической культуры.

«С 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)», – заявили в Антикоре.

Как показал анализ, текущему положению способствует ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию госсредств.

Так, выявлен явный дисбаланс между финансированием спорта высших достижений и массового спорта. Бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге).

В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину.

Было отмечено бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами (выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, осуществляют закуп спортивной экипировки и инвентаря из одного источника по завышенной стоимости, начисления «мертвым душам», завышенная оплата труда и двойное финансирование).

Есть неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО «Самрук-Қазына». Так, выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения.

За 6 лет (2018-2023 гг.) на финансирование 4 профклубов направлено 138 млрд тенге спонсорских средств АО «Самрук-Қазына» (ФК «Астана» – 50,1 млрд, ХК «Барыс» – 48,8 млрд, велокоманда «Astana Qazaqstan Team» – 31,5 млрд, БК «Астана» - 8 млрд).



Неэффективное управление спортивными сооружениями выразилось в том, что за последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций. В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 млрд тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений.

Под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта. С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 млрд тенге, из них выплачено 62 млрд тенге бюджетных инвестиций.



Разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров.

«В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и т.д.). Как показал анализ, причинами сложившейся ситуации являются «размытые» ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте», – отметили в Антикоре.

По итогам анализа, агентством Министерству туризма и спорта предложен комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.

В числе предлагаемых рекомендаций: установление приоритетов развития спорта; ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов; обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в т.ч. UEFA и FIFA; централизация финансирования спорта; ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте; исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований); ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию; создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.