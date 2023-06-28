Во дворе жителя села Бестобе нашли тайный проход в шахту по добыче золота

В поселке Бестобе в Акмолинской области обнаружили незаконный лаз в неработающие шахты, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Бестобе во дворе одного из местных жителей обнаружен лаз на нижние горизонты шахты.

Тайный ход,или так называемую в народе "дудку", сельчанин оборудовал прямо во дворе собственного дома, прикрыв для маскировки бетонной плитой и подручными материалами.

В целях предотвращения фактов самовольного использования недр и незаконной добычи золотосодержащей руды, а главное, предупреждения несчастных случаев при спуске черных старателей на нижние горизонты шахт, было принято решение ликвидировать данный лаз.