Во Франции одобрили закон об эвтаназии

Здравоохранение,Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Эвтаназией смогут воспользоваться пациенты старше 18 лет

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как сообщил телеканал France 24, нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, который допускает эвтаназию для людей с неизлечимыми заболеваниями, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Законопроект был одобрен 305 голосами «за» и 199 «против». Он будет отправлен в сенат для дальнейшего обсуждения», — следует из материала.

Уточняется, что окончательное решение может быть принято нескоро. Как отмечает France 24, эвтаназией могут воспользоваться пациенты старше 18 лет. При этом они либо должны быть гражданами Франции, либо проживать в этой стране.

Помимо этого группа медицинских специалистов обязана будет подтвердить у человека серьезное неизлечимое заболевание на последней стадии и невыносимые боли. При этом пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, не получат разрешение на эвтаназию.

Законодательство об эвтаназии сейчас принято в Канаде, Бельгии и Нидерландах, причем в последних ею могут воспользоваться дети младше 12 лет, обязательным условием для эвтаназии является отсутствие надежды на улучшение состояния больного.

Законопроект об эвтаназии 11 февраля был одобрен областным советом итальянской Тосканы. Она стала первым регионом Италии, которая приняла подобную норму при отсутствии национального законодательства в этой области.

#Франция #закон #эвтаназия

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