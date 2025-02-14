Во Франции запретили одноразовые вейпы

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Отныне «продажа или иное распространении электронных сигарет, которые заранее заправлены для курения и не могут быть заполнены повторно» во Франции запрещено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Трансляцию этого заседания вел сайт Сената (верхней палаты парламента) Франции.

Авторы законопроекта утверждают, что одноразовые электронные сигареты негативно отражаются на здоровье людей, особенно это касается студентов.

Однако, с другой стороны, такие сигареты, по мнению экспертов, практически не вредят окружающей среде.

Сообщается также, что Франция стала второй страной в Европе (после Бельгии), где запрещены одноразовые электронные сигареты. В Бельгии они под запретом с 1 января 2025 года.

Поясним, что вейпом зовется устройство, превращающее никотиновую жидкость в аэрозоль, который человек вдыхает. Так называемые POD-системы, или просто поды - работают по тому же принципу, но дешевле и легче в обслуживании. Что касается одноразовых электронных сигарет, то это разновидность POD-систем. Но их невозможно перезаправить, и когда устройство разряжается или в нем заканчивается жидкость, его просто выбрасывают.

Потребители утверждают, что курение электронных сигарет безопасно, однако, эксперты считают наоборот: вред от них не просто сравним с вредом от курения обычных сигарет, но и превосходит его.