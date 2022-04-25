В регионе усилили патрулирование республиканских трасс.

По статистике именно на этих участках автодорог чаще всего гибнут люди. С начала этого года на территории Костанайской области произошло 84 ДТП, которые унесли жизни 19 человек. При этом 17 аварий – на трассах республиканского значения, чис­ло погибших в них – 11 человек.

Одна из последних страшных трагедий произошла в ночь с 20 на 21 апреля на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган. В результате столкновения автомобиля Toyota Estima с прицепом КамАЗ погибли три человека: водитель и двое пассажиров легковушки. Еще один пассажир авто с различными травмами доставлен в реанимацию аулиекольской районной больницы.

– Возбуждено досудебное расследование по статье 345 части 4 «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерти двух и более лиц». Для установления причин и виновников ДТП назначены необходимые экспертизы, – пояснил начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

После случившегося на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган увеличены маршруты патрулирования. В круглосуточном режиме здесь работает мобильный интеллектуальный патруль Ekin Pаtrol. Усилено патрулирование и других республиканских трасс, проходящих по территории Костанайской области. Также участковые инспекторы полиции, обслуживающие населенные пункты, расположенные возле трасс республиканского значения, проводят профилактические беседы с водителями.

Статистика аварий в регионе хоть и держится на уровне прошлых лет, но в целом цифры неутешительные. Ежедневно в области происходит до 20 ДТП. Во избежание трагедий полиция Костанайской области призывает водителей к соблюдению дорожной дисциплины.