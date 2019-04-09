​Вода не отступает

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Кадиша Ныгмет

Спикер отметил, что по последним данным в Астраханском районе Акмолинской области из-за повышения уровня воды в реке Колутон произошло подтопление 20 придворовых территорий села Старый Колутон. Проводятся работы по наращиванию барьеров из мешкотары на подступах к жилым домам. А само село отрезано от автомобильного сообщения. Однако заблаго­временно туда был завезен запас продуктов питания и предметов первой необходимости.

Вызывает тревогу и уровень воды на реке Жабай в Атбасарском районе, городе Атбасаре. Если критическим здесь считается уровень в 3,45 м, то фактически он достиг уже 3,5 м. По заверениям представителя КЧС, на месте проводится постоянный мониторинг вдоль русла реки.

– Имеется угроза подтопления 15 домов села Каражар Целиноградского района Акмолинской области, расположенных вблизи плотины лимана. Для защиты жилых домов возведен защитный вал протяженностью 1 500 метров и высотою 1–1,5 метра, – прокомментировал обстановку Владимир Беккер, который отметил работу и по восстановлению размытого дорожного полотна на 101 км автодороги республиканского значения Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ульяновский в Баянаульском районе Павлодарской области.

По его словам, движение для автотранспорта здесь открыто в одном направлении. Глубина потока воды составляет 80 см.

Напомним, что для усиления в Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области дополнительно были переброшены силы и средства из городов Нур-Султана, Павлодара и Шымкента, Жамбылской области. Они задействованы в работах по откачке талых вод, укреплению каналов, укладке мешкотары, мониторингу водной обстановки на малых реках и распилу льда во избежание заторов.

Между тем прогнозы от РГП «Казгидромет» звучат пока неутешительно. В ближайшее время ожидаются интенсивное таяние снега в ВКО, ослабление льда на реке Ертис, формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках в Жамбылской и Алматинской областях.

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