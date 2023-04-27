Водитель автобуса с поддельными правами сбил пешехода в Алматы

В Алматы водитель автобуса, сбивший пешехода, подделал водительское удостоверение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: instagram.com/almaty_police_department/

В подделке документа разоблачили 29-летнего водителя автобуса, который в октябре 2022 года на проспекте Толе би наехал на женщину, проходившую проезжую часть в неустановленном месте.

«Факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». По заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ДТП здоровью пешехода причинен тяжкий вред. В ходе следствия вызвало сомнение водительское удостоверение водителя. Специальная экспертиза установила его подделку. Этот факт стал основанием для регистрации еще одного уголовного дела. Недавно состоялся приговор», – отметил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Суд признал Ж. 1994 года рождения виновным в подделке документа и приговорил к 2 годам ограничения свободы и к 80 часам общественных работ.