Водитель детсада насмерть сбил ребенка в Туркестане

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подозреваемого арестовали

Фото: Kazpravda.kz

Водитель детского сада насмерть сбил ребенка в Туркестане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Трагический случай произошел 20 октября. На место выезжали начальник управления полиции Туркестана, прокурор города, специальная следственно-оперативная группа.

По информации полицейских, вечером водитель автомобиля Hyundai Starex, перевозивший воспитанников частного детского сада, высадил ребенка по дороге возле дома. 

Малыш побежал перед машиной, и водитель, не заметив, сбил его. Ребенка доставили в больницу, где он скончался в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Водитель арестован. Автомобиль водворен на  штрафстоянку. Выясняются все обстоятельства происшествия. 
                                                                                                                                                                                                                            

#полиция #гибель #ДТП #водитель #арест #ребенок

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