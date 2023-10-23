Водитель детсада насмерть сбил ребенка в Туркестане

Фото: Kazpravda.kz

Водитель детского сада насмерть сбил ребенка в Туркестане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Трагический случай произошел 20 октября. На место выезжали начальник управления полиции Туркестана, прокурор города, специальная следственно-оперативная группа.

По информации полицейских, вечером водитель автомобиля Hyundai Starex, перевозивший воспитанников частного детского сада, высадил ребенка по дороге возле дома.

Малыш побежал перед машиной, и водитель, не заметив, сбил его. Ребенка доставили в больницу, где он скончался в реанимации.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Водитель арестован. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Выясняются все обстоятельства происшествия.

