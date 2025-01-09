Водитель грузовика из Беларуси попал в сложную ситуацию в области Абай

Сотрудники Маканчинского районного отдела полиции оперативно среагировали и помогли ему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Абай

Фото: ДП области Абай

Инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий: из-за скользкой дороги водитель грузового автомобиля, следовавшего из Беларуси в Китай, не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый инспектор полиции Маканчинского района Кайсар Кабиров. Пока велись работы по эвакуации грузовика, сотрудники полиции обеспечивали безопасность на дороге, регулировали движение транспорта и предотвращали возможность других аварий.

Благодаря слаженным действиям ситуация была быстро урегулирована без создания неудобств для остальных участников движения.

Водитель из Беларуси искренне поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и их профессиональный подход.