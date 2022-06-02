Водитель КамАЗа сбил патрульную машину и подрался с полицейскими в Нур-Султане

В Нур-Султане водитель КамАЗа сбил патрульную машину и устроил драку с полицейскими, пытаясь скрыться с места ДТП, сообщает Kazpravda.kz.

Видео конфликта опубликовано на Instagram-странице astana_sergek.

Инцидент прокомментировали в столичном департаменте полиции.

"В Нур-Султане произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, пытавшимся скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 380, части 3, пункту 1 УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц".

"Постановлением суда подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в полиции.