Водитель утонул вместе с машиной при переправе на пароме через реку Урал

Фото: azh.kz
Житель Западно-Казахстанской области утонул вместе с машиной, переправляясь на пароме через реку Урал, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Mgorod.kz.
По данным пресс-службы ДЧС, 30 мая в 15.24 час. в районе поселка Есенсай Акжайыкского района, из-за неисправности тормозного оборудования, при переправе на пароме через реку Урал, утонул автомобиль марки ВАЗ-2121. Внутри авто находился 49-летний водитель.
"В 19.14 были окончены работы. Из воды извлекли тело утонувшего и автомобиль и передали полицейским", – рассказали в пресс-службе.
В этот же день в реке Деркул в поселке Переметное района Байтерек утонул 24-летний мужчина. Он купался в неустановленном месте, добавили в ДЧС.