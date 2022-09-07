Происшествия , Крупные ДТП
Водитель сгорел в машине на трассе в ЗКО
Водитель сгорел, опрокинувшись в кювет на трассе в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
6 сентября в 18:00 часов на 55 км областной дороги Чапаево – Жангала – Сайхын 49-водитель Toyota Hilux, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.
Водитель скончался в сгоревшем автомобиле. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».