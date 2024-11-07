Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области

Мужчину также лишили прав на год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции в Жуалынском районе задержали жителя Алматинской области за управление авто с нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Как сообщается, машину марки SITRAK остановили на 564 км трассы Западная Европа – Западный Китай. Водитель закрыл буквы на госномерах красной бумагой и перевозил товар из Ташкента в Алматинскую область.

«В отношении мужчины составлен протокол по факту управления транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации», – говорится в сообщении.

Машина водворена на штрафстоянку.

По решению суда мужчине назначено наказание – арест на сутки, лишение водительского удостоверения на год.