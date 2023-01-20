Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы

Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня, 20 января, водитель на автомашине Kia - гражданин Ж., 1998 года рождения, следуя по улице Шаляпина в западном направлении, допустил наезд на водителя троллейбуса - гражданина К., который находился на проезжей части. В результате ДТП он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Назначены экспертизы. Обстоятельства аварии устанавливаются.