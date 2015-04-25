Технологии
Военная авиация выполнит зрелищные фигуры на параде в Астане
Ксения Воронина
На параде Победы опытные летные экипажи Военно-воздушных сил СВО ВС РК планируют выполнить зрелищные фигуры высшего пилотажа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны. 

Несколько дней на авиационных базах в Астане и Караганде полным ходом идет подготовка летного состава и авиационной техники.

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"Сейчас экипажи боевых военных самолетов и вертолетов отрабатывают полеты на малых высотах от 200 до 500 метров парами и в составе звеньев. Уровень подготовки наших летчиков достаточно высок, но, как отмечают сами авиаторы, дополнительные практические занятия никогда не бывают лишними", – пояснили в Минобороны.

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Всего в день парада в едином воздушном строю в небо над Астаной поднимутся 70 единиц авиационной техники, являющейся частью вооружения казахстанских ВВС. Это – группы фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации на самолетах Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-27, Ан-26, Ан-72, Ту-134, Ту-154, С-295 (Airbase Military), а также вертолетах Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-26, К-32 и ЕС-145 (Еврокоптер).

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Военные летчики в составе различных пилотажных групп осуществят пролет над площадью "Қазақ елi", опытные летные экипажи Военно-воздушных сил СВО ВС РК планируют выполнить зрелищные фигуры высшего пилотажа.

Авиашоу обещает стать одним из самых зрелищных составляющих предстоящего военного парада, который состоится 7 мая в Астане.

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