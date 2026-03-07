В честь Международного женского дня военные музыканты выступили в торгово-развлекательных центрах, на транспорте и других многолюдных площадках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

В Астане выступления Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра и роты почетного караула прошли в торговых центрах «Mega Silk Way» и «Asia Park».

В исполнении военного оркестра прозвучали популярные композиции и известные мелодии, создавшие праздничную атмосферу и привлекшие внимание посетителей. Военнослужащие поздравляли женщин с праздником и вручали им тюльпаны – символ весны, красоты и внимания.

– Я приехала из Кызылорды. У нас подобные выступления военных оркестров проходят не так часто. Сегодня военные музыканты подарили нам отличное настроение. Мужчины в военной форме всегда выглядят очень статно и красиво, – поделилась впечатлениями Ольга Чебакова.

Особым украшением программы стало дефиле роты почетного караула. Слаженные синхронные движения, строевая выправка и торжественная подача вызвали живой отклик зрителей.

Выступления военных музыкантов также прошли в Алматы на станции метро «Жибек Жолы», где для пассажиров выступил духовой оркестр филиала Национального военно-патриотического центра. Музыканты исполнили популярные композиции и попурри.

Праздничные акции состоялись и в городе Семей. Концерты были организованы также для женщин-военнослужащих Сарыозекского и Гвардейского гарнизонов.

Музыкальные поздравления стали знаком уважения и признательности женщинам за их вклад в развитие общества, укрепление семьи и служение Родине.