Военнослужащие РК смогут приватизировать жилье за два месяца

Госуслуги , Армия
77
Венера Баталова
корреспондент

Сейчас этот процесс занимает до двух лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане сегодня, 19 сентября, стартует пилотный проект цифровой приватизации жилья для военнослужащих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство финансов РК

Пилотный проект продлится до начала 2025 года. Новый цифровой сервис называется ASKERGE SHANYRAQ.

«В настоящее время процесс от подачи заявления до регистрации прав на недвижимость может занимать до двух лет. После внедрения электронного сервиса процесс будет длиться не более двух месяцев. Весь процесс приватизации будет цифровым – военнослужащим не придется обивать пороги различных ведомств, собирая документы. Взаимодействие заявителя с госорганами будет осуществляться только через цифровую платформу за счёт интеграций государственных баз данных», - сообщили в Минфине.

Отмечается, что специалисты завершают интеграцию нового сервиса с системой, позволяющей осуществлять госрегистрацию договоров о приватизации жилья в ЦОНе через электронные каналы.

Предполагается, что после приватизации жилья сотрудниками Вооруженных сил аналогичные сервисы будут реализованы и для других категорий граждан.

По данным Минобороны, потенциально в очереди на приватизацию сегодня находятся 3,5 тыс. заявителей (граждане, состоящие на воинской службе и в трудовых отношениях в ВС РК).

Правом приватизации могут воспользоваться те, кто арендует служебное жилье более 10 лет, при этом заявитель должен оплатить остаточную стоимость недвижимости. Те же, кто арендует служебное жилье более 20 лет, имеют право на безвозмездную приватизацию, то есть могут получить квартиру от государства бесплатно. Поэтому назвать точное количество заявлений, которое будет поступать через новый сервис ежегодно, нельзя. В последние несколько лет эта цифра варьировалась от 420 до 522 квартир в год.

#военнослужащие #онлайн #жилье #приватизация

Популярное

Все
Спасибо, Астана! До встречи в Бишкеке!
За дорожным движением будут следить дроны
Поголовье росло лишь на бумаге
Пора «закрутить гайки»!
В Конаеве ликвидируют ряд гаражных кооперативов
Каждая новая уборочная непохожа на предыдущую
Началась страда у свекловодов
Актюбинцы пытаются задействовать эффективные меры, чтобы заинтересовать молодежь в получении рабочих специальностей
От яблони Сиверса до легендарного апорта
Общественники провели мониторинг в школах и детсадах Астаны
Экспортеры казахстанской фанеры настаивают на  расследовании
В индустриальный регион приходят инвестиции
Школьный «беспредел»
В производственной сфере – огромные перспективы
«Барыс» одержал первую победу в сезоне
KGRCC поможет укрепить взаимодействие с Германией
Закон Республики Казахстан
Триумф казахстанских паралимпийцев: удача или закономерность?
Рассмотрены меры по укреплению Национального превентивного механизма
Третья в этом году комфортная школа открылась в Акмолинской области
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
И сторонники, и противники строительства АЭС поддерживают проведение референдума
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
Не нужно бояться мирного атома
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
В полицию Астаны поступил тревожный звонок из Великобритании
Зеленый фонд Алматы нуждается в реконструкции
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
«Не ломайте то, что и так хорошо работает!»
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Как рождается мирный атом
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

В Минобороны сделали заявление по поводу учений ОДКБ в РК
Казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковс…
Курсанты военного института сухопутных войск присягнули на …
Ротацию казахстанских миротворцев провели в Центральноафрик…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]