Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В престижном турнире приняли участие сильнейшие спортсмены континента, в том числе и представители Национальной гвардии Республики Казахстан.

В весовой категории до 64 килограммов блестящее выступление продемонстрировал военнослужащий воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК рядовой Ержан Конуров, завоевавший золотую медаль и поднявший флаг нашей страны на высшую ступень пьедестала почёта.

— Я благодарен Главнокомандующему Национальной гвардией генерал-майору Ансагану Балтабекову, начальнику отдела физической подготовки и спорта Главного командования полковнику Сатжану Абишеву и всем, кто поддерживал меня. Это победа — результат командной работы, доверия и поддержки нашего командования, — отметил Ержан Конуров после церемонии награждения.

Стоит сказать, что Ержана Конурова в большой спорт привёл его отец — Қайыржан Конурулы, мастер спорта СССР по классической борьбе. Следуя по стопам отца, Ержан посвятил самбо более 20 лет и за это время добился впечатляющих результатов. Он стал чемпионом Казахстана 2022 года среди мастеров спорта по самбо, занял третье место в аналогичных соревнованиях в 2023 году, а в 2024 вновь поднялся на высшую ступень пьедестала. Также в его активе — серебро чемпионата Азии 2023 года и бронза 2024-го. Помимо самбо, он успешно выступал и в дзюдо: в 2022 году завоевал серебро, а в 2023 стал чемпионом. Сегодня его спортивная копилка пополнилась еще одной престижной наградой.

Поздравляем нашего чемпиона и желаем новых ярких побед!