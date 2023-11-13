Военнослужащий Нацгвардии выиграл серебро на ЧМ по самбо

Гвардеец Еламан Койшыбаев в финале весовой категории до 88 килограммов по спортивному самбо встретился на ковре с представителем Кыргызстана Жамалбеком Асылбек уулу и потерпел поражение со счетом 0:2.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

Столица Армении принимает у себя главный турнир календаря ФИАС: с 10 по 12 ноября в Ереване проходит Чемпионат мира по самбо.

По итогам двухдневных соревнований сборная Казахстана на данный момент находится на восьмом месте в общекомандном зачете с двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Напомним, ранее Еламан Койшыбаев стал чемпионом мира по спортивному самбо.