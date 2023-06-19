Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте

В пресс-службе Национальной гвардии РК сообщили о назначении служебного расследования по факту смерти военнослужащего в реанимации шымкентской больницы, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Согласно информации, 15 июня в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью. После окончания тренировки военнослужащий Бекжан Байжанов почувствовал недомогание, и ему незамедлительно оказали первую медпомощь.

«Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу Шымкента и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17:15 была констатирована смерть военнослужащего», – рассказали в Нацгвардии.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование, добавили в пресс-службе.