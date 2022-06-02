Военнослужащий выстрелил в сослуживца в Балхаше

В городе Балхаш военнослужащий воинской части 53898 Министерства обороны получил огнестрельное ранение, сообщает Kazpravda.kz.

По информации Главной военной прокуратуры, пострадавший военнослужащий прооперирован, находится в крайне тяжелом состоянии.

Подозреваемый - его сослуживец - задержан и водворен в ИВС города Балхаш.

По данному факту возбуждено уголовное дело, создана межведомственная следственно-оперативная группа Карагандинского отдела Центрального регионального ВСУ МВД РК.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в прокуратуре.