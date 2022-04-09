Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море

К маневрам в казахстанском секторе Каспийского моря привлечены корабли Военно-морских сил Казахстана.

Военные моряки осуществляют охрану и оборону объектов морской экономической деятельности.

Личным составом Военно-морских сил также планируется выполнение боевых упражнений.

Данное мероприятие проводится в рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс - 2022» по реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева об обеспечении эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.