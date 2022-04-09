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Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
К маневрам в казахстанском секторе Каспийского моря привлечены корабли Военно-морских сил Казахстана.
Военные моряки осуществляют охрану и оборону объектов морской экономической деятельности.
Личным составом Военно-морских сил также планируется выполнение боевых упражнений.
Данное мероприятие проводится в рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс - 2022» по реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева об обеспечении эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.