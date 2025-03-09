Военный космоплан США вернулся на Землю спустя 14 месяцев

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Американский космоплан Boeing Х-37В в течение 14 месяцев в космосе проводил серию экспериментов и маневров, заявили Космические силы США.

Американский военный космоплан Boeing Х-37В успешно приземлился на базе Ванденберг в Калифорнии в пятницу, 7 марта. Об этом сообщается на сайте Космических сил США.

Там заявили, что орбитальный самолет пробыл в космосе 434 дня, проведя серию экспериментов и маневров, целью которых было «улучшить знания Космических войск США о космической среде».

«Эти технологии имеют решающее значение для способности Космических войск США проводить операции в космосе в условиях все более перегруженной и оспариваемой космической среды», - сказано в тексте.

В качестве примера приводится маневр аэроторможения, который отработал Х-37В. Это метод изменения орбиты космического аппарата, когда он использует трение атмосферы Земли для замедления и снижения высоты.

Завершившийся испытательный полет стал седьмым для космоплана. Х-37В стартовал 29 декабря 2023 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Тогда его впервые запустили с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

X-37B выглядит как миниатюрная версия пилотируемых кораблей. Его длина - 9 метров, размах крыльев - 4,5 метра, взлетная масса - около 5 тонн. Он питается от солнечных батарей. После полета на орбите аппарат совершает посадку в самолетном режиме.

X-37B находится в эксплуатации с 2010 года. Он был разработан для Минобороны США компанией United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.