Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 сил воздушной обороны ВС РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК

«По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям. По поручению министра обороны Республики Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления, добавили в пресс-службе.