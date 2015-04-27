Военный вертолет разбился в Саудовской Аравии

Военный вертолет разбился близ иракской границы, в районе Хафр-Батна на севере Саудовской Аравии, погибли четыре члена экипажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.
"Во время ночного учебного полета один из вертолетов разбился на западе военного городка Аль-Малек Халед в Хафр-Батна. В результате крушения погиб экипаж из четырех человек. Компетентные органы приступили к расследованию причин аварии", – цитирует общеарабский телеканал "Аль-Арабия" слова источника из министерства обороны Саудовской Аравии.
"Крушение вертолетов достаточно редкое явление в Саудовском Королевстве. Последний раз подобная авария произошла в 2011 году в пригороде Эр-Рияд. Тогда по неустановленным причинам разбился медицинский вертолет, принадлежащий министерству обороны, погибли также четыре человека", – отмечается в распространенной информации.
"Во время ночного учебного полета один из вертолетов разбился на западе военного городка Аль-Малек Халед в Хафр-Батна. В результате крушения погиб экипаж из четырех человек. Компетентные органы приступили к расследованию причин аварии", – цитирует общеарабский телеканал "Аль-Арабия" слова источника из министерства обороны Саудовской Аравии.
"Крушение вертолетов достаточно редкое явление в Саудовском Королевстве. Последний раз подобная авария произошла в 2011 году в пригороде Эр-Рияд. Тогда по неустановленным причинам разбился медицинский вертолет, принадлежащий министерству обороны, погибли также четыре человека", – отмечается в распространенной информации.