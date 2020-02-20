Волнения в Зайсане из-за коронавируса: Биртанов прокомментировал слухи о прибытии граждан КНР в ВКО

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК прокомментировал слухи о прибытии граждан КНР в Зайсанский район Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вчера ночью возникли определенные волнения в ВКО, в Зайсанском районе – в селах Сарытерек и Айнабулак. Местные жители, получив неполноценную, откровенно лживую информацию о том, что якобы хотят привезти в их села на карантин жителей КНР, вышли на улицу с требованиями прекратить это. Это абсолютно невозможно, поскольку закрыта граница для пассажирских перевозок", – напомнил Биртанов.
По его словам, на сегодня, если и есть факты переходов границы, то их число практически минимальное.
"В основном, это наши граждане, которые занимаются двусторонней приграничной торговлей, водители грузовиков, челночники, которые перешли в Китай, и теперь хотят вернуться. Когда они вернутся, мы должны их обезопасить. Поэтому мы четкие инструкции даем для этих граждан, а также для граждан КНР, которые работают у нас, чтобы создать условия по нашей коллективной безопасности. Будут готовы обсервационные стационары, отдельно стоящие здания", – заявил министр.
Биртанов также добавил, что на данный момент в Зайсанском районе находится аким ВКО и проводит встречи с населением.
"Уже две встречи с утра было. Выделены отельные здания инфекционного корпуса на 20 мест. Это на тот случай, если наши граждане или граждане других государств пересекут границу, а мы могли бы наблюдать за ними и обезопасить всех, с кем они могут контактировать. Это общемировая практика, сегодня мы в тесном контакте работаем с ВОЗ", – резюмировал Биртанов.
Накануне, 19 февраля, в YouTube появилась информация о том, что жители приграничного с Китаем Зайсанского района вышли на улицы протестовать против того, чтобы больных коронавирусом помещали в местную больницу. Голос за кадром сообщил, что они вытаскивают из больницы матрасы в знак протеста, требуя не пускать больных коронавирусом в Казахстан.
В аппарате акима города Зайсан подтвердили эту информацию. По данным местных властей, вышло недоразумение. На самом деле они действовали согласно постановлению главного санитарного врача страны. В документе говорится, что прибывшие в РК из территорий, отнесенных к неблагополучным по заболеваемости коронавирусом, будут находиться под медицинским наблюдением. В течение 14 дней их будут обследовать врачи. Люди неправильно поняли и вышли протестовать. С ними уже провели разъяснительные работы.