Вольник Азамат Даулетбеков возглавил мировой рейтинг UWW

Спорт
104
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Один из лидеров команды Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков возглавил обновленный мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW), сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

Фото: UWW

После победы на чемпионате Азии в Бишкеке Азамат занял первое место в топ-листе весовой категории до 86 килограммов. В его активе 52 400 очков.

На втором месте находится американец Дэвид Тейлор - 45 000 очков. Третьим в рейтинге стоит Амин Майлз из Сан-Марино - 44 000. 

Азамат Даулетбеков после победы в Бишкеке стал трехкратным чемпионом Азии. Ранее он принес команде олимпийскую лицензию.

#Спорт #рейтинг #вольная борьба

Популярное

Все
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Плотину на реке Аксай может прорвать
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
Врываясь за пределы реальности...
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
Лихачей «прищучить» можно и нужно
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Как государство поддерживает молодых ученых
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Мошенники просят деньги от имени министров
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
ЛПХ необходим официальный статус
В центре Европы звучат казахские песни
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

В Астане распределят бесплатные места в детские спортивные …
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2024 в Париже
Ержет Жарлыкасын стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе
Первую олимпийскую лицензию в легкой атлетике завоевал Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]