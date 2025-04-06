Добровольные помощники приглашают на уборку жителей и гостей региона, передает Kazpravda.kz
Волонтеры управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области очистили морское побережье от мусора на международном мероприятии в рамках акции «Таза Қазақстан».
Помимо своей работы, около 100 волонтеров приглашают на уборку жителей и гостей региона.
«Известно, что на значимое для нашего города мероприятие приезжают гости из далеких, близких мест. Там, где такое большое скопление народа, увеличивается количество мусора, а набережная мгновенно загрязняется. Помимо встречи гостей, оказания помощи, мы проводим непрерывную уборку. Тем самым, мы протянули руку помощи специалистам коммунальных служб. Призываем всех жителей соблюдать чистоту», - сказал волонтер Ислам Тилепов.