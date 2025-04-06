Волонтеры управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области очистили морское побережье от мусора на международном мероприятии в рамках акции «Таза Қазақстан».

Помимо своей работы, около 100 волонтеров приглашают на уборку жителей и гостей региона.