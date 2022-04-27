Свежий выпуск Воля к победе 27 апреля 2022 г. 1:12 Лилия Мухитова Более шестидесяти спортсменов приняли участие в чемпионате города Нур-Султана по паракаратэ среди детей, молодежи и взрослых с особыми потребностями. Это первый турнир для участников государственной программы подушевого финансирования ArtSport в Нур-Султане. Его организовали Федерация паракаратэ РК, столичная федерация каратэ-до и традиционных боевых искусств WKF и школа-гимназия № 91 при поддержке городского акимата. – Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что массовый детский спорт в приоритете, и поручил внедрить новый институт поддержки спортивного потенциала детей и подростков. В связи с этим был организован чемпионат, в котором приняли участие молодежь и взрослые со всеми формами инвалидности, – рассказал руководитель столичного управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев. Главная цель чемпионата – популяризация паракаратэ в столице, а также выявление сильнейших спортсменов, которые примут участие в республиканских соревнованиях. – Талантливые дети зачислены в ДЮСШ для спортсменов с инвалидностью. Раньше такие соревнования проводились только среди здоровых детей, сейчас же часто проходят и среди детей с инвалидностью, – отметила президент Федерации паракаратэ Мейрамгуль Дукуева. Победители турнира награждены медалями, грамотами и призами. Но главными, конечно, стали участие в состязании и воля к победе.