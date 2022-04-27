Более шестидесяти спортсменов приняли участие в чемпионате города Нур-Султана по паракаратэ среди детей, молодежи и взрослых с особыми потребностями.

Это первый турнир для участников государственной программы подушевого финансирования ArtSport в Нур-Султане. Его организовали Федерация паракаратэ РК, столичная федерация каратэ-до и традиционных боевых искусств WKF и школа-гимназия № 91 при поддержке городского акимата.

– Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что массовый детский спорт в приоритете, и поручил внед­рить новый институт поддерж­ки спортивного потенциала детей и подростков. В связи с этим был организован чемпионат, в котором приняли участие молодежь и взрослые со всеми формами инвалиднос­ти, – рассказал руководитель столичного управления физической культуры и спорта Самат Жилкибаев.

Главная цель чемпионата – популяризация паракаратэ в столице, а также выявление сильнейших спортсменов, которые примут участие в республиканских соревнованиях.

– Талантливые дети зачислены в ДЮСШ для спортсменов с инвалидностью. Раньше такие соревнования проводились только среди здоровых детей, сейчас же часто проходят и среди детей с инвалидностью, – отметила президент Федерации паракаратэ Мейрамгуль Дукуева.

Победители турнира награж­дены медалями, грамотами и призами. Но главными, конечно, стали участие в состязании и воля к победе.